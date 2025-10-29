HOYSuscripcion LR Focus

Mario Irivarren confirma tensiones internas con canal 'Todo Good' y por qué dejó de emitirse 'Good Time': "No fue por plata"

Exconductores explicaron que la decisión no fue económica y resaltaron que siempre intentaron ofrecer alegría a su audiencia, a pesar de los problemas internos.

El motivo detrás del cierre del podcast de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe en 'Todo Good'.
El motivo detrás del cierre del podcast de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe en 'Todo Good'. | Foto: composición LR/ TikTok

Tras el abrupto cierre del podcast 'Good Time' en el canal de YouTube 'Todo Good', los exconductores Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe decidieron responder a las dudas de sus seguidores a través de una transmisión en vivo por TikTok. Durante el directo, Irivarren aclaró que la decisión de poner fin al programa no tuvo relación con motivos económicos, sino con diferencias internas entre el equipo de producción del canal y los integrantes del espacio.

¿Por qué dejó de emitirse 'Good Time? Mario Irivarren detalle tensiones con 'Todo Good'

Mario Irivarren reconoció que, aunque disfrutaron la experiencia, existieron tensiones que hicieron insostenible continuar con el proyecto. Resaltó que esto se convirtió en algo frecuente, pero que no lo expusieron en pantallas debido a que su objetivo era brindar 'alegría a su público'.

PUEDES VER: Youtuber 'Chiquiwilo' revela cuáles serían los términos del acuerdo de 'Todo Good' con conductores de 'Good Time': "Todos sabian"

lr.pe

"Ellos como canal tiene una forma de trabajar, tiene un ritmo, nosotros como programa, como gente que viene de la tele, tenemos otro ritmo y esta diferencia ya genera ciertas situaciones, ciertas diferencias, roces, tensiones a manera interna que ustedes no ven porque no tienen por qué saber todo. Nosotros les llevábamos alegría". enfatizó.

El chico reality agregó que la decisión de terminar con 'Good Time' se tomó de manera conversada y en buenos términos. Sin embargo, comentó que sí les dolió que el canal 'Todo Good' haya iniciado una etapa en un nuevo set sin ellos.

PUEDES VER: 'Pelao' anuncia el fin de ‘Good Time’ en canal de Youtube ‘Todo Good’: "No hemos llegado a acuerdos"

lr.pe

"Se conversó y se tomó la decisión de que el programa no se transmitiera más, a veces lo mejor es cortar por lo sano y quedarse con la bonita experiencia. Se agradece la oportunidad, el espacio. No fue por plata", expresó Irivarren, quien además destacó el cariño del público que los apoyó durante su periodo en 'Todo Good'.

¿Qué dijo el Pelao' Good sobre el fin de 'Good Time'?

El último lunes, se confirmó el final del podcast 'Good Time' en el canal 'Todo Good'. José Luis Rodríguez, conocido como ‘Pelao’, explicó algunos desacuerdos. Como se sabe, 'Good Time' era un espacio particular dentro del canal y bajo la producción de Abneer Robles.

"Es una nueva fase del canal 'Todo Good'. Y esta nueva fase requería algunos nuevos compromisos, y partes de esos compromisos, con el proyecto de 'Good Time' van a ser que ya no va a seguir transmitiéndose. Créanme que no ha sido fácil llegar a este punto, créanme que ha sido muy difícil para nosotros también, yo les deseo todo lo mejor, no hemos llegado a acuerdos que teníamos que llegar en esta nueva fase", agregó.

