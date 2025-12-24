HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras críticas por nuevo canal: "Ahora que lo diga sin llorar"

Exchico reality Nicola Porcella respondió de manera contundente al creador de 'La Roro Network', quien cuestionó si tendría buenos resultados en YouTube.

Rivalidad en YouTube por lanzamiento de nuevos canales de streaming.
Rivalidad en YouTube por lanzamiento de nuevos canales de streaming. | Foto: composición LR/ América TV/ Carlos Orozco/YouTube

Nicola Porcella salió al frente para responder a Carlos Orozco luego de que el youtuber cuestionara públicamente su capacidad para sostener un canal de YouTube, incluso insinuando el uso de bots. El influencer y popular actor en México mandó un mensaje firme y sin rodeos. Usuarios no tardaron en reaccionar al anuncio de nuevo contenido digital para el 2026 que ahora tendrá importantes personajes de la televisión.

Nicola Porcella responde a Carlos Orozco tras anuncio de su nuevo canal en YouTube

Recientemente, Nicola Porcella decidió responderle al youtuber Carlos Orozco luego de que este último no le deseó un buen futuro en el contenido digital peruano. "¿Hace cuánto Zein no se dedica a hacer contenido directamente para YouTube? Hay demasiada oferta. Van a empezar a 'botear'. Todos estos, para salir, van a meter bots porque es (demasiada) plata y no quieren quedarse abajo", alegó. No es la primera vez que Orozco tiene duras palabras con su competencia, anteriormente criticó a Jefferson Farfán por el lanzamiento de su canal de streaming 'Satélite+' y el fichaje de los exconductores de 'Good Time'. "Ahora que lo diga sin llorar", arremetió Porcella en redes sociales.

PUEDES VER: Nicola Porcella presenta nuevo canal de streaming junto a Zein y PRO TV: "El regreso tenía que ser con algo propio"



De otro lado, se mostró contento en volver a generar contenido en el Perú junto al streamer Zein y la productora de 'Esto es guerra' Pro TV. "Me vetaron, decían que nunca más iba a volver a EEG, pero volví para anunciar el lanzamiento del canal digital que cambiará el juego. Y obviamente junto a los mejores. Ahora díganme, ¿a quiénes quieres conduciendo los programas?", indicó a sus seguidores en Instagram.

Sin duda, el anuncio de nuevos canales de streaming en YouTube traerá más roces, especialmente porque la plataforma alberga comunidades extensas donde las opiniones, rivalidades y polémicas entre creadores suelen viralizarse rápidamente.

PUEDES VER: Curwen revela que venderá su canal de YouTube: “Me he propuesto para este año 2026”



Para el 2026, el canal de Carlos Orozco planea estrenar un nuevo set, mientras que María Pía Copello dejará la televisión para liderar proyectos con su canal +QTV. Además, el canal Satelite + de Jeffersón Farfán expandirá su oferta digital con dos nuevos podcasts y el estreno de su nuevo set. Lo mismo replicará el streamer Zein con nuevo contenido con su canal Zentral Studio junto a Nicola Porcella.

