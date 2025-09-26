HOYSuscripcion LR Focus

Zully expone su emprendedora alternativa cuando Kick deje de pagarle a streamers: "Vender papas"

La popular streamer sorprendió con sus respuestas al ser consultada por las nuevas reglas para la monetización en la plataforma, así como por el futuro de sus demás colegas en el medio. 

Zully revela qué hará si Kick suspende el pago a streamers. Foto: Composición LR/Willax
Zully revela qué hará si Kick suspende el pago a streamers. Foto: Composición LR/Willax

La streamer Zully se encuentra al tanto de los posibles cambios que se vienen para la popular plataforma Kick, debido a que hace poco se dio a conocer que podría limitar la monetización por el uso de bots en las transmisiones. Por medio de declaraciones para 'Amor y Fuego', la también influencer reveló cuál sería su alternativa si en un futuro la plataforma deja pagarle a sus generadores de contenido.

"Vender papas quizás, ahí en Unicachi", sostuvo entre risas, sorprendiendo a más de uno con su singular respuesta. De esa manera, la figura de internet se mostró despreocupada por aquella posibilidad dejando a entrever que continuaría con sus proyectos personales, además de que hace unos días señaló que no utiliza bots dentro de sus transmisiones.

lr.pe

Zully habla de sus colegas streamers

Sobre a qué se dedicarían sus demás compañeros streamers si ya no podrían monetizar mediante Kick, dado que para algunos resulta ser su principal fuente de ingresos, Zully presumió que muchos de ellos quizás optarían por dedicarse a otros rubros. "Supongo que mis demás amigos, ahí tendrán algunos sus emprendimientos qué sé yo", comentó de manera escueta.

Al ser consultada por sus ambiciones actuales, la streamer indicó que está esforzándose en generar contenidos para distintas plataformas como YouTube, TikTok, y de esa manera ampliar su comunidad de seguidores. "Me dicen que siga esforzándome más, estoy metiéndome más en todas las plataformas, eso estoy haciendo", comentó.

lr.pe

