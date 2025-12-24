HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Streamers

Carlos Orozco insinúa que Andy Zein y Nicola Porcella pondrían bots en su nuevo canal de YouTube para 'mantener su inversión': "Hay demasiada oferta"

Youtuber advirtió sobre el posible uso de bots en el canal de streaming de Nicola Porcella y Zein. A su parecer, habría saturación de contenido.

Critican canales de streaming en YouTube para el 2026.
Critican canales de streaming en YouTube para el 2026. | Foto: composición LR/ Carlos Orozco/YouTube

El estreno de nuevos canales de streaming en YouTube para el 2026 sigue dando que hablar. Hace poco, Nicola Porcella anunció el lanzamiento de un proyecto audiovisual en el que se está asociando con Zein y la productora de 'EEG' Pro TV. Al respecto, Carlos Orozco, creador de 'La Roro Network', no dudó en cuestionarlo e incluso deslizó la posibilidad de que recurrirían al uso de bots, lo que permite la alteración artificial de las audiencias a través de dispositivos que miran transmisiones, dan like y hasta comentan generando interacciones falsas.

Carlos Orozco cuestiona lanzamiento de nuevo canal de streaming de Nicola Porcella

Tras el lanzamiento del nuevo canal de streaming donde participará Nicola Porcella en asociación con el streamer Zein, el youtuber Carlos Orozco enfatizó que posiblemente optarían por la medida más fácil para obtener resultados inmediatos. Resaltó que Andy Merino, conocido también como Andynsane, no realiza contenido para YouTube desde hace varios años.

PUEDES VER: ¿Cuánto cuesta usar bots en YouTube? Expertos revelan cómo operan, por qué algunos creadores los usan y el riesgo detrás

lr.pe

"¿Hace cuánto Zein no se dedica a hacer contenido directamente para YouTube? Hay demasiada oferta. Van a empezar a 'botear'. Todos estos, para salir, van a meter bots porque es (demasiada) plata y no quieren quedarse abajo", detalló.

Tras ello, Carlos Orozco comparó la situación y hasta dio malos augurios para el futuro del nuevo proyecto del Zein con Nicola Porcella. "El problema va a ser que si se les pasa un poco la mano (con los bots) van a quedar como Tinelli. Tinelli hacía 130.000 vistas al día, al mes se quitó. Tú sabes que cuando uno agarra y hace un streaming le puede ir bien, mal, regular. Y después de un año podría cerrar o menos", criticó.

PUEDES VER: Bruno Pinasco se despide de 'Cinescape' tras 25 años: el programa de cine más longevo de la TV peruana dice adiós

lr.pe

¿Qué nuevos canales de streaming se estrenarán en el 2026?

Para el 2026 se anunció nuevos programas de canales de streaming, específicamente en la plataforma de YouTube. Esto surge tras la confianza de varias empresas por el contenido digital y el incremento de audiencias en dicha plataforma.

Hasta el momento, se anunció el lanzamiento del canal +QTV y estará dirigido por María Pía Copello junto al productor Peter Fajardo. Este espacio contará con grandes figuras como Paolo Guerrero, Daniela Darcourt y Karina Rivera.

También se estrenará en el 2026 hasta tres programas en el canal Zentral Studio del streamer Zein. Se anunció que Nicola Porcella sería socio junto a la productora 'Pro TV'.

Notas relacionadas
Trabajadora peruana revela el obsequio navideño de Jorge Luna y sorprende al incluir un refrigerador: "Nuevo rey de las canastas"

Trabajadora peruana revela el obsequio navideño de Jorge Luna y sorprende al incluir un refrigerador: "Nuevo rey de las canastas"

LEER MÁS
Nicola Porcella presenta nuevo canal de streaming junto a Zein y PRO TV: "El regreso tenía que ser con algo propio":

Nicola Porcella presenta nuevo canal de streaming junto a Zein y PRO TV: "El regreso tenía que ser con algo propio":

LEER MÁS
Curwen revela que venderá su canal de YouTube: “Me he propuesto para este año 2026”

Curwen revela que venderá su canal de YouTube: “Me he propuesto para este año 2026”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker Zully bromea ante las críticas por su chocolatada navideña: “Regalaré esto porque no hay presupuesto”

Tiktoker Zully bromea ante las críticas por su chocolatada navideña: “Regalaré esto porque no hay presupuesto”

LEER MÁS
Nicola Porcella presenta nuevo canal de streaming junto a Zein y PRO TV: "El regreso tenía que ser con algo propio":

Nicola Porcella presenta nuevo canal de streaming junto a Zein y PRO TV: "El regreso tenía que ser con algo propio":

LEER MÁS
Curwen revela que venderá su canal de YouTube: “Me he propuesto para este año 2026”

Curwen revela que venderá su canal de YouTube: “Me he propuesto para este año 2026”

LEER MÁS
Ric La Torre anuncia su sorpresiva salida de Ouke tras más de un año y medio como panelista: "Ya era momento de crecer"

Ric La Torre anuncia su sorpresiva salida de Ouke tras más de un año y medio como panelista: "Ya era momento de crecer"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Streamers

Tiktoker Zully bromea ante las críticas por su chocolatada navideña: “Regalaré esto porque no hay presupuesto”

Nicola Porcella presenta nuevo canal de streaming junto a Zein y PRO TV: "El regreso tenía que ser con algo propio":

Curwen revela que venderá su canal de YouTube: “Me he propuesto para este año 2026”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025