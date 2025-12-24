El estreno de nuevos canales de streaming en YouTube para el 2026 sigue dando que hablar. Hace poco, Nicola Porcella anunció el lanzamiento de un proyecto audiovisual en el que se está asociando con Zein y la productora de 'EEG' Pro TV. Al respecto, Carlos Orozco, creador de 'La Roro Network', no dudó en cuestionarlo e incluso deslizó la posibilidad de que recurrirían al uso de bots, lo que permite la alteración artificial de las audiencias a través de dispositivos que miran transmisiones, dan like y hasta comentan generando interacciones falsas.

Carlos Orozco cuestiona lanzamiento de nuevo canal de streaming de Nicola Porcella

Tras el lanzamiento del nuevo canal de streaming donde participará Nicola Porcella en asociación con el streamer Zein, el youtuber Carlos Orozco enfatizó que posiblemente optarían por la medida más fácil para obtener resultados inmediatos. Resaltó que Andy Merino, conocido también como Andynsane, no realiza contenido para YouTube desde hace varios años.

"¿Hace cuánto Zein no se dedica a hacer contenido directamente para YouTube? Hay demasiada oferta. Van a empezar a 'botear'. Todos estos, para salir, van a meter bots porque es (demasiada) plata y no quieren quedarse abajo", detalló.

Tras ello, Carlos Orozco comparó la situación y hasta dio malos augurios para el futuro del nuevo proyecto del Zein con Nicola Porcella. "El problema va a ser que si se les pasa un poco la mano (con los bots) van a quedar como Tinelli. Tinelli hacía 130.000 vistas al día, al mes se quitó. Tú sabes que cuando uno agarra y hace un streaming le puede ir bien, mal, regular. Y después de un año podría cerrar o menos", criticó.

¿Qué nuevos canales de streaming se estrenarán en el 2026?

Para el 2026 se anunció nuevos programas de canales de streaming, específicamente en la plataforma de YouTube. Esto surge tras la confianza de varias empresas por el contenido digital y el incremento de audiencias en dicha plataforma.

Hasta el momento, se anunció el lanzamiento del canal +QTV y estará dirigido por María Pía Copello junto al productor Peter Fajardo. Este espacio contará con grandes figuras como Paolo Guerrero, Daniela Darcourt y Karina Rivera.

También se estrenará en el 2026 hasta tres programas en el canal Zentral Studio del streamer Zein. Se anunció que Nicola Porcella sería socio junto a la productora 'Pro TV'.