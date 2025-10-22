Anuncian cierre de podcast 'Good Floro' y Curwen reacciona: "¿Cómo es posible que hayan tardado tanto?"
Youtuber Curwen reaccionó críticamente al final de programa en el canal 'Todo Good', expresando su sorpresa por la duración del mismo.
El canal de Youtube 'Todo Good' informó que su programa 'Good Floro' dejará de emitirse desde este miércoles 22 de octubre. El proyecto digital, que tenía una vigencia de dos años aproximadamente, era conducido por Antonio Crespo Galán (Furrey), Anthony Alencastre (Tonino) y Gabriel Mena (Cholo Mena). Al respecto, el youtuber Víctor Caballero (Curwen) sorprendió al compartir su reacción.
Anuncian el cierre definitivo de podcast 'Good Floro'
Este miércoles, los youtubers Furrey, Tonino y Cholo Mena comentaron con nostalgia que el podcast 'Good Floro' no va más en el canal 'Todo Good'. Explicaron que la decisión se tomó junto a José Luis Rodríguez, más conocido como 'Pelao'.
Cabe resaltar, que este programa digital tenía el objetivo de reaccionar a diferentes anécdotas de sus seguidores sobre distintas temáticas. "Ha sido bien chévere. No pasa nada, nos van a seguir viendo", comentó Furrey sobre su continuidad en 'Habla Good'.
En tanto, el youtuber Cholo Mena dejará dicho canal de YouTube y resaltó que cada uno de los conductores de 'Good Floro' está apuntando hacia otros proyectos. "Los proyectos se acaban. Así es la vida", agregó el locutor.
Curwen reacciona sobre el cierre definitivo de podcast 'Good Floro'
Tras el anuncio por el cierre de 'Good Floro', el conductor del podcast 'Brutalidad Política' tuvo una peculiar reacción. El comunicador no tuvo temor en comentar que no le agradaba tanto el contenido de los youtubers.
"Yace en las cenizas esta porquería de programa 'Good Floro'. Hay gente que se ha sorprendido. Mi pregunta es ¿cómo es posible que hayan demorado tanto? ¿Cómo es posible que hayan tardado tanto? Tres buenos para nada contando anécdotas de colegio. Estamos celebrando la desaparición de este nefasto programa 'Good Floro'", indicó.