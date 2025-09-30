HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Ale Morey revela la indignante razón que la obligó a abandonar Good Floro: "No estaba pasándola bien"

En agosto de 2025, la tiktoker Ale Morey anunció su retiro de 'Good Floro'. En el podcast MoodCast, la influencer compartió las diferentes razones por las que dejó el programa de 'Todo Good'.

Ale Morey estuvo en la conducción de Good Floro junto a Tonino y el CholoMena.
Ale Morey estuvo en la conducción de Good Floro junto a Tonino y el CholoMena. | Foto: composición LR/Omar Neyra

Ale Morey fue invitada al programa MoodCast y participó en una temática con un estilo similar a 'El Valor de la Verdad'. Durante la ronda de preguntas, le preguntaron por qué renunció a 'Good Floro' hace más de un mes y la creadora de contenido no dudó en aclarar los motivos de su salida.

La bailarina aseguró que se presentaron varios problemas que le afectaron emocionalmente debido al ambiente dentro del set de conducción y el de la comunidad del programa de 'Todo Good'. Además, aclaró si tuvo problemas con los otros conductores, como Tonino o el CholoMena.

PUEDES VER: Jhovan Tomasevich muestra su respaldo a Gustavo Salcedo y en redes lo critican: "Nada justifica la agresión"

lr.pe

¿Por qué Ale Morey renunció a Good Floro?

En el último episodio de MoodCast, Ale Morey contó el porqué dejó Good Floro, programa que conducía junto a Tonino o el CholoMena. Así, resaltó que no tuvo programa con los otros creadores de contenido. Sin embargo, consideró que posiblemente el público piensa que sí hubo una mala relación por los desacuerdos expuestos en vivo.

"Creo que nace desde un programa donde no estaba de acuerdo con ciertas bromas", expresó la bailarina. Por ejemplo, señaló que no aceptó que sus compañeros realizaran una comparación entre rechazar un helado y negarse a tener relaciones sexuales.

PUEDES VER: Streamer inglés capta en transmisión de Kick fuerte terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas

lr.pe

Ale Morey sufrió acoso antes de dejar Good Floro

Asimismo, la influencer peruana afirmó que, en varias ocasiones, la audiencia de Good Floro no aceptaba su participación en el programa, ya que recibía muchas críticas en los comentarios. "¿Por qué decir mi punto de vista te genera tanta incomodidad'", indicó Ale Morey sobre los mensajes del público.

Incluso, la creadora de contenido subrayó que algunos usuarios le envían contenido inapropiado. "Como no les gustaba lo que yo decía, me mandaban fotos íntimas", contó. De todos modos, recalcó que estima a sus compañeros como Tonino o el CholoMena.

