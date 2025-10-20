HOYSuscripcion LR Focus

Youtuber Furrey revela que le robaron el celular mientras se tomaba foto con sus seguidores en concierto de Imagine Dragons: "Me han bolsiqueado"

El popular creador de contenido Furrey contó que un ladrón aprovechó el tumulto y su distracción al interactuar con los fans en el show de la banda Imagine Dragons para sustraerle el móvil.

El creador de contenido fue víctima de robo al finalizar el concierto de Imagine Dragons.
El creador de contenido fue víctima de robo al finalizar el concierto de Imagine Dragons. | Foto: composición LR/TikTok/YouTube

La famosa estadounidense de pop rock Imagine Dragons se presentó en el Estadio San Marcos el último domingo 19. Al evento asistieron diferentes personalidades del medio, uno de ellos fue el youtuber Furrey, quien llegó al show junto a su esposa. Sin embargo, lo que debía ser una noche de diversión, terminó en una mala experiencia para el presentador de 'Habla Good' tras ser víctima de robo.

Según comentó el creador de contenido, el hurto se produjo cuando, en medio de la multitud, sus seguidores se acercaron a tomarse fotos con él, al finalizar el concierto de Imagine Dragons. El ladrón habría aprovechado el tumulto y la distracción del youtuber para sustraerle su celular.

lr.pe

"Ya acabamos el concierto y bueno, me estaba tomando fotos con la gente y alguien muy vivo me ha bolsiqueado y me ha quitado mi celular. No va a poder hacer ni m*** porque tiene todas las claves. Siempre hay una (persona) m*** por ahí suelta", comentó en un video.

Esposa de Furrey se indigna ante robo de celular

El mal momento vivido no pasó desapercibido por la esposa del youtuber, quien no dudó en cuestionar el actuar del sujeto que le robó el celular. "Gracias por matar la vibra. Osea Toño, de buena onda, se tomó foto con un montón de gente, agradecidos obviamente con todos, pero qué hijo d* p*** para estar robando", señaló.

Así mismo, reveló que quedó sorprendida luego de que el creador de contenido continuara aceptando que sus seguidores se acercaran a tomarse fotos con él tras darse cuenta de que había sido víctima de robo. "No entiendo cómo Toño pudo seguir tomándose fotos después de darse cuenta de que le robaron el celular. Yo hubiera mandado todo el mundo a la m***", comentó.

Sin embargo, el youtuber declaró que no fue culpa de sus fans, sino de la acción de un solo individuo.

