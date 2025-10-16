HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Curwen explica sobre la bicameralidad y conductores de ‘Good Time’ se indignan: "Sueldos de gerente sin hacer nada"

Youtuber Curwen criticó el retorno de la bicameralidad, planteando que esta iniciativa generará altos costos para el Perú.

"Me llega al h*", reaccionó Irivarren sobre la postura de los congresistas de no respetar el referéndum.
"Me llega al h*", reaccionó Irivarren sobre la postura de los congresistas de no respetar el referéndum. | Foto: composición LR/ YouTube

El periodista peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, fue el invitado especial en el podcast 'Good Time' el último 15 de octubre debido a la marcha convocada contra el gobierno de José Jerí. Por su parte, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, reconocieron que no sabían mucho sobre la coyuntura y necesitaban conocer que es lo más urgente en la crisis política que se vive en el Perú tras la vacancia de Dina Boluarte.

Curwen enfatizó que el Congreso debería dar marcha atrás con varias leyes que fueron creadas a beneficio propio, como la Ley Soto. Así mismo, mencionó los cuestionamientos y gastos que demandará el retorno de la bicameralidad, sistema que fue aprobado por el Legislativo y pasaría a dividirse en 2 cámaras: la del Senado y la de Diputados. La primera estaría conformada por 60 senadores (personas con 45 años cumplidos o que hayan sido congresistas) y la segunda tendría 130 diputados.

PUEDES VER: Streamer Zully participó en la marcha contra Jerí y terminó afectada por bombas lacrimógenas: "No puedo respirar bien"

lr.pe

Curwen cuestiona todo lo que costará la implementación de la bicameralidad: S/277 millones

Durante la transmisión de 'Good Time', Curwen mostró su molestia con el retorno de la bicameralidad que se aplicará tras las elecciones del 2026. Argumentó que esta iniciativa le costará alrededor de S/ 277 millones al Perú y los más beneficiados serán los congresistas que podrán reelegirse. También otra crítica son los elevados sueldos de S/35.000 mensuales.

"Es un negociazo. Se volvió en la carta trampa del Congreso para reelegirse. La excusa es de que 'tenemos que generar leyes de mayor calidad, tiene que haber mayor debate'. Mentira. La gente cuestionaba 'Oye, pero nosotros lo hemos rechazado en referéndum en el 2018'. Bueno, pero igual esta bicameralidad va a costar un c* de plata porque vamos a pasar de 130 a 190 congresistas y tú sabes cuánto cuesta cada uno. Tienen asesores, tienen gollerías, la plata que le roban a los trabajadores. Sueldos de gerente sin hacer nada", comentó.

PUEDES VER: Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

lr.pe

Al respecto, el conductor Mario Irivarren lamentó que el Perú deba atravesar por la bicameralidad cuando los peruanos ya decidieron ello en un referéndum. "Me llega el h*. Entonces para que ch* me consultas, ¿para qué voy a votar? Si a la final dicen '¿tú no quieres?, me llegas al p*'", enfatizó.

De otro lado, este jueves los conductores de Good Time lamentaron el fallecimiento Eduardo Ruiz Sáenz durante las protestas contra el gobierno de José Jerí. Comentaron que aunque su podcast no es con fines políticos, en su deber está no mostrarse ajenos a la realidad peruana. Indicaron que hay hartazgo de la población hacia el Congreso y la Presidencia.

Curwen regala churros a los que asistieron a la marcha del 15 de octubre: ''Yo pago todo''

Curwen regala churros a los que asistieron a la marcha del 15 de octubre: ''Yo pago todo''

Curwen denuncia que miembros de la PNP buscarían cerrar su cuenta de YouTube tras pedir reforma policial

Curwen denuncia que miembros de la PNP buscarían cerrar su cuenta de YouTube tras pedir reforma policial

Curwen le responde a José Rodríguez, 'Pelao', y lo cuestiona por borrar video de Antauro: “Terrible lo que va a pasar”

Curwen le responde a José Rodríguez, 'Pelao', y lo cuestiona por borrar video de Antauro: “Terrible lo que va a pasar”

Streamer Zully participó en la marcha contra Jerí y terminó afectada por bombas lacrimógenas: "No puedo respirar bien"

Streamer Zully participó en la marcha contra Jerí y terminó afectada por bombas lacrimógenas: "No puedo respirar bien"

Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

Mónica Sánchez arremete contra Ouke en plena marcha del 15 de octubre: "No se conviertan en una versión de Magaly"

Curwen regala churros a los que asistieron a la marcha del 15 de octubre: ''Yo pago todo''

Curwen regala churros a los que asistieron a la marcha del 15 de octubre: ''Yo pago todo''

Benjadoes explota contra Glogloking por recomendar ver su película 'My Storylof' en sitios pirata: "No lo veas"

Benjadoes explota contra Glogloking por recomendar ver su película 'My Storylof' en sitios pirata: "No lo veas"

