Curwen le responde a José Rodríguez, 'Pelao', y lo cuestiona por borrar video de Antauro: “Terrible lo que va a pasar”

Youtuber Curwen cuestionó la eliminación de la entrevista a Antauro Humala y pidió a José Rodríguez ser transparente sobre lo sucedido.

Curwen defendió sus entrevistas políticas en 'Brutalidad Política'.
Curwen defendió sus entrevistas políticas en 'Brutalidad Política'. | Foto: composición LR/ Habla Good/El diario de Curwen

El periodista Víctor Caballero, Curwen, tuvo una tajante respuesta a José Luis Rodríguez, más conocido en redes sociales como 'Pelao'. Como se recuerda, este último tuvo polémicos comentarios hacia su colega de 'Habla Good', donde deslizó que Curwen mejoró sus ingresos económicos al ingresar a su podcast y lo criticó por supuestamente 'lavarle la cara' al empresario Augusto Peñaloza, 'Tío Rockefeller'.

Como era de esperarse, el youtuber Curwen no se quedó callado y se vivió un momento tenso en plena emisión del podcast 'Habla Good' el último lunes. El periodista no se guardó nada y le realizó una advertencia.

PUEDES VER: 'Tío Rockefeller' admite que votó por Rafael López Aliaga en 2021 sin saber quiénes eran sus congresistas: “Ni idea de quienes estaban ahí"

lr.pe

Curwen a José Rodríguez, 'Pelao': "¿Dónde está la entrevista de Antauro?"

El último lunes, Curwen decidió guardar silencio ante las críticas de José Rodríguez, conocido como 'Pelao', en el podcast 'Habla Good'. Sin embargo, le respondió brevemente, sugiriéndole que solucione todo lo que originó con sus comentarios y la división en el canal.

Más tarde, Curwen profundizó en la polémica durante su programa 'Brutalidad Política' y se defendió señalando que sus entrevistas con políticos deben mantener un tono cordial. Además, aclaró que en la entrevista con Augusto Peñaloza, 'Tío Rockefeller' sí lo cuestionó, pero que el empresario por momentos no mostró intenciones de defender sus posturas. "Cuando entrevisto a una autoridad o a un candidato a algo, obviamente se le cuestiona, desafortunadamente, pues mi 'Tío Rockefeller' no tenía posturas.

PUEDES VER: Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, del podcast 'Good Time', se unirán al paro contra el Gobierno: “Se tiene que sentir la presión”

lr.pe

Por último, cuestionó a José Rodríguez por la eliminación de la entrevista a Antauro Humala en el canal 'Todo Good'. "¿Dónde está la entrevista de Antauro? ¿por qué lo borraste? Diles la verdad. Terrible lo que va a pasar si no dices la verdad", arremetió el comunicador.

