La streamer Zully, Abigail Sulamita Salazar, participó en la marcha contra el gobierno de José Jerí y terminó afectada por bombas lacrimógenas lanzadas por las fuerzas del orden. La influencer de 20 años detalló que tuvo algunos problemas para respirar. El hecho fue captado durante una transmisión de TikTok, cuando la creadora de contenido estaba junto al streamer Sacha Uzumaki.

Zully afectada por bombas lacrimógenas en marcha contra el gobierno de José Jerí

La manifestación fue parte de una jornada nacional de protestas convocada por colectivos juveniles, gremios y ciudadanos, en respuesta al atentado ocurrido durante un concierto de Agua Marina. De esta forma, la streamer Zully decidió sumarse a las manifestaciones junto a su hermana y su manager.

Zully fue captada apoyando la manifestación, vestida con una polera y usando una mascarilla. En la transmisión de TikTok del streamer Sacha Uzumaki se captó la caída de una bomba lacrimógena y como los protestantes, entre ellos Zully, corren despavoridos.

Tras el hecho, la joven creadora de contenido explicó a sus seguidores que se vio afectada con la bomba lacrimógena. "No puedo respirar bien por la bomba que me tiraron", indicó en sus redes sociales.

La protesta contra el gobierno de José Jerí dejó un fallecido de 32 años tras recibir un disparo. Las movilizaciones del miércoles 15 de octubre no solo se desarrollaron en Lima, sino también en diversas regiones del país. Ciudades como Trujillo (La Libertad), Arequipa, Piura y Puno registraron concentraciones y salidas a las calles como parte de esta jornada nacional de protesta. La ‘Generación Z’, una de las principales impulsoras de la convocatoria, exigió cambios estructurales y el fin de la impunidad política, en medio de una creciente desconfianza hacia el Congreso y sus recientes decisiones.