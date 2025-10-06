Los conductores del podcast 'Habla Good' quedaron impactados con las polémicas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre el paro de transportistas. Como se sabe, este lunes 6 se realizaron varias movilizaciones en Lima y Callao, pero la mandataria trató de minimizar las exigencias del sector transporte, asegurando que una paralización de "24 o 48 horas no resuelve el problema".

Paro de transportistas: conductores de 'Habla Good' opinan sobre Dina Boluarte

Durante la emisión de 'Habla Good' en Youtube, Antonio Crespo Galán (Furrey), José Luis Rodríguez (Pelao) y Anthony Alencastre (Tonino) no podían creer lo que dijo Dina Boluarte este lunes 6 sobre el paro de transportistas. Los creadores de contenido tomaron con bastante ironía el comentario de la presidenta acerca de no "abrir los mensajes ni llamadas" de los extorsionados.

"¿Cómo no se me ocurrió antes?. Cuándo me quieras extorsionar, 'No, no te voy a contestar'. Qué lógica de m*", criticaron.

Así mismo, se refirieron al reiterado comentario de la mandataria de pedir a los gremios que no promuevan más protestas. Para Furrey, este pedido tiene un trasfondo. "Siempre salen con el mismo mensaje. Saben que si paran, el país colapsa", indicó. A su vez, José Luis Rodríguez defendió las protestas e indicó que los ciudadanos están cansados de la inacción de la Presidencia y quieren soluciones.