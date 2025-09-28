Tras la viralización de las declaraciones de una joven ecuatoriana sobre una supuesta infidelidad de Juanpa a Milenka Nolasco y que el influencer habría usado a la streamer peruana para ganar fama y posicionamiento en el mundo del streaming, la creadora de contenido aprovechó su transmisión en Kick para pronunciarse sobre el tema. Según comentó, en esta etapa de su vida está enfocada en sus proyectos, su música y su crecimiento en redes sociales, por lo que no le afectan las declaraciones que circulan en TikTok.

"No me importa quién haya dicho que está conmigo por fama. Yo al lado de ellos estoy logrando muchas cosas ¿Quién es él y quién es ella al lado mío? Me da igual lo que ellos comenten, lo que ellos hablen. Si soy famosa o no, ¿qué le importa a ella? (...) Ellos tendrán que seguir hablando de mí (...) A mí déjenme en paz. Yo estoy enfocada en mi futuro. Yo sí quiero crecer por mí misma, ser artista", mencionó Milenka Nolasco.

Milenka Nolasko pide que no se la vinculen con Juanpa

La streamer explicó que desea crecer en el mundo digital y artístico sin que su nombre se vincule a Juanpa u otras personas. Aclaró que quiere ser reconocida por su propio trabajo y no por ser “la novia de” o “la amiga de”.

"Yo no quiero ser 'la novia de', 'la ex de', 'la amiga de'. No, no quiero ser ella. Yo quiero que por Milenka Nolasco y ¿quién es Milenka Nolasco? Una persona que ha crecido en TikTok, una persona que ha crecido en su música. Una persona que por más que hablen de ella, ella sigue creciendo. Eso soy. No se confundan", señaló.

La polémica infidelidad de Juanpa a Milenka Nolasco con joven ecuatoriana

En una presentación de stand up, una joven ecuatoriana reveló que mantuvo un romance con el influencer Juanpa, pese a que este era vinculado sentimentalmente con Milenka Nolasco. Según sus declaraciones, conoció al creador de contenido en el Miami Open y salieron durante varios meses. Incluso la presentó con su familia en su cumpleaños. Sin embargo, notó que desaparecía en ciertas fechas que coincidían con los viajes de la streamer peruana a Estados Unidos.

La joven indicó que más tarde descubrió fotos de Juanpa y la streamer en TikTok, lo que la llevó a terminar su relación con el influencer. Aun así, aseguró que él intentó seguir en contacto con ella enviándole transacciones de un dólar con mensajes en los que pedía conversar. Su testimonio se viralizó rápidamente y ya acumula miles de reacciones en redes sociales.