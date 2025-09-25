Comprar bots para aumentar las vistas en transmisiones de plataformas de streaming, como Kick o Twitch, se ha convertido en una práctica cada vez más común. No obstante, este recurso, lejos de aportar un crecimiento genuino, suele tener consecuencias negativas para las y los creadores de contenido. Estas plataformas cuentan con sistemas de detección que pueden sancionar o incluso suspender las cuentas que recurren a este tipo de métodos.

Precisamente, en el último programa de ‘América hoy’, a la streamer Zully se le preguntó si usaba bots en su canal de Kick durante sus transmisiones en vivo. Ante ello, la influencer peruana aseguró que no los utilizaba. La consulta surgió luego de que Janet Barboza mencionó que, en dicha plataforma de streaming, las visualizaciones habían disminuido, lo cual podría asociarse a ese motivo.

Zully asegura que no usa bots y que sigue ganando dinero en Kick

“Quizás otras personas usen bots, pero no sé quiénes serán”, mencionó Zully. Esta respuesta originó una nueva intervención de Janet Barboza, quien le preguntó si seguía recibiendo un “pago interesante”. La streamer indicó que continuaba generando ingresos en Kick y que, hasta el momento, no había tenido ningún problema. Añadió que no conocía ningún caso de creadoras o creadores de contenido que hubiesen tenido inconvenientes con sus pagos o vistas. “No ha pasado nada. Es un rumor que se dice”, concluyó.

Por otra parte, la streamer mencionó cuántas personas suelen verla en tiempo real. “Tengo 5.000, y a veces, cuando hay eventos, 10.000”, indicó. Al escuchar la respuesta de Zully, Janet Barboza comentó que esas eran cifras normales, pero que había streamers que alcanzaban hasta 100.000 vistas, lo cual le parecía sospechoso a la plataforma. Según explicó, eso podía llevar a que se detectara el uso de bots.

¿Quién es Zully?

Zully es una joven creadora de contenido peruana de 20 años, oriunda de Los Olivos, que se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del streaming en Perú. Actualmente cuenta con una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Tras ser vetada de TikTok hasta el año 2030, migró a Kick, donde ha alcanzado gran popularidad dentro de su comunidad. Además, ha incursionado en la música con su sencillo ‘Las bonitas con las bonitas’ y ha participado en eventos organizados por otros streamers, como ‘La noche dorada 2025’.