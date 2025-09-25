HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Streamers

Streamer Zully asegura que no usa bots en sus transmisiones y que Kick le sigue pagando: "Es un rumor"

La streamer peruana Zully negó usar bots en sus transmisiones en vivo en Kick. Asegura que sigue generando ingresos y no ha tenido problemas con pagos ni visualizaciones.

La streamer peruana Zully aseguró que no usa bots durante sus transmisiones en Kick.
La streamer peruana Zully aseguró que no usa bots durante sus transmisiones en Kick. | Foto: Composición LR/ Kick/ Instagram de Zully

Comprar bots para aumentar las vistas en transmisiones de plataformas de streaming, como Kick o Twitch, se ha convertido en una práctica cada vez más común. No obstante, este recurso, lejos de aportar un crecimiento genuino, suele tener consecuencias negativas para las y los creadores de contenido. Estas plataformas cuentan con sistemas de detección que pueden sancionar o incluso suspender las cuentas que recurren a este tipo de métodos.

Precisamente, en el último programa de ‘América hoy’, a la streamer Zully se le preguntó si usaba bots en su canal de Kick durante sus transmisiones en vivo. Ante ello, la influencer peruana aseguró que no los utilizaba. La consulta surgió luego de que Janet Barboza mencionó que, en dicha plataforma de streaming, las visualizaciones habían disminuido, lo cual podría asociarse a ese motivo.

PUEDES VER: ¿Romance a la vista? Zully y Cañita son captados de la mano en presentación de la canción de la streamer y redes estallan: "Matt en UCI"

lr.pe

Zully asegura que no usa bots y que sigue ganando dinero en Kick

“Quizás otras personas usen bots, pero no sé quiénes serán”, mencionó Zully. Esta respuesta originó una nueva intervención de Janet Barboza, quien le preguntó si seguía recibiendo un “pago interesante”. La streamer indicó que continuaba generando ingresos en Kick y que, hasta el momento, no había tenido ningún problema. Añadió que no conocía ningún caso de creadoras o creadores de contenido que hubiesen tenido inconvenientes con sus pagos o vistas. “No ha pasado nada. Es un rumor que se dice”, concluyó.

Por otra parte, la streamer mencionó cuántas personas suelen verla en tiempo real. “Tengo 5.000, y a veces, cuando hay eventos, 10.000”, indicó. Al escuchar la respuesta de Zully, Janet Barboza comentó que esas eran cifras normales, pero que había streamers que alcanzaban hasta 100.000 vistas, lo cual le parecía sospechoso a la plataforma. Según explicó, eso podía llevar a que se detectara el uso de bots.

PUEDES VER: Streamer Zully explicó por qué TikTok la bloqueó de los EN VIVO hasta 2030: "Estaban obsesionados conmigo"

lr.pe

¿Quién es Zully?

Zully es una joven creadora de contenido peruana de 20 años, oriunda de Los Olivos, que se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del streaming en Perú. Actualmente cuenta con una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Tras ser vetada de TikTok hasta el año 2030, migró a Kick, donde ha alcanzado gran popularidad dentro de su comunidad. Además, ha incursionado en la música con su sencillo ‘Las bonitas con las bonitas’ y ha participado en eventos organizados por otros streamers, como ‘La noche dorada 2025’.

Notas relacionadas
Streamer español agrede a un adulto mayor japonés en tren durante transmisión en vivo y genera indignación

Streamer español agrede a un adulto mayor japonés en tren durante transmisión en vivo y genera indignación

LEER MÁS
'Negrita', la perrita que fue abandonada y atropellada hoy está recuperada y busca a su próxima familia

'Negrita', la perrita que fue abandonada y atropellada hoy está recuperada y busca a su próxima familia

LEER MÁS
Peruano gastó casi S/1.000 en 101 barras de chocolate de HH y logra encontrar el ticket dorado: "Sí se pudo"

Peruano gastó casi S/1.000 en 101 barras de chocolate de HH y logra encontrar el ticket dorado: "Sí se pudo"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Polémica por stream de Diealis y Giancarlo Scarpati por presunto consumo de sustancias y presencia de menor

Polémica por stream de Diealis y Giancarlo Scarpati por presunto consumo de sustancias y presencia de menor

LEER MÁS
Francisca Aronsson cuenta cómo reaccionaron sus padres al revelarles que haría un desnudo en serie española: "Le costó"

Francisca Aronsson cuenta cómo reaccionaron sus padres al revelarles que haría un desnudo en serie española: "Le costó"

LEER MÁS
Vendedora encara a streamer Sasha por quejarse del precio de S/25 por una hamburguesa: "Te voy a sacar la m***"

Vendedora encara a streamer Sasha por quejarse del precio de S/25 por una hamburguesa: "Te voy a sacar la m***"

LEER MÁS
'Majo con Sabor' sorprende a Mario Irivarren con inesperado troleo sobre Onelia Molina: "Es su amiga encima"

'Majo con Sabor' sorprende a Mario Irivarren con inesperado troleo sobre Onelia Molina: "Es su amiga encima"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Streamers

Polémica por stream de Diealis y Giancarlo Scarpati por presunto consumo de sustancias y presencia de menor

Francisca Aronsson cuenta cómo reaccionaron sus padres al revelarles que haría un desnudo en serie española: "Le costó"

Vendedora encara a streamer Sasha por quejarse del precio de S/25 por una hamburguesa: "Te voy a sacar la m***"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota