Henry Spencer recordó cómo la Municipalidad de San Miguel usó su caricatura para promocionar la libertad de expresión en el distrito luego de que fuera botado del bulevar del Plaza San Miguel por grabar. | Foto: composición LR/YouTube/Otro Mood/La Habitación de Henry

Luis Carlos Burneo, más conocido como Henry Spencer, visitó el streaming 'Otro Mood' para conversar sobre distintos momentos de su vida y experiencias que ha tenido al salir a la calle a grabar para su canal de YouTube. Durante la conversación, recordó la ocasión en que encontró su imagen en carteles de la Municipalidad de San Miguel, tras la polémica generada cuando un grupo de serenos y policías lo retiró del boulevard del centro comercial Plaza San Miguel por regalar pequeños peluches de capibara.

Según contó el creador de contenido, siempre suele enfrentar trabas en varios distritos donde no le permiten grabar. Sin embargo, tomó con humor el uso de su imagen en San Miguel y destacó el ingenio de las autoridades para promover la libertad de expresión en la zona.

¿Cómo se enteró Henry Spencer de que su imagen fue usada en carteles de San Miguel?

El hecho surge a raíz de los problemas que enfrentó el youtuber en otros distritos de Lima. De acuerdo a su testimonio, y tal como lo ha mostrado en sus videos, en varias ocasiones el personal de serenazgo de distintas municipalidades y hasta policías, le prohibieron grabar e incluso lo retiraron de las zonas para evitar que continúe con su trabajo.

En respuesta a ello, la Municipalidad de San Miguel decidió promover la libertad de expresión en su distrito usando la imagen, en formato dibujo, del creador de contenido. Según detalló Henry Spencer, se percató de ello cuando visitó el boulevar del centro comercial de Plaza San Miguel. Lejos de molestarse por el uso de su imagen, lo tomó con humor y bromeó al respecto.

"El alcalde hizo la jugada política más inteligente del mundo. Yo grababa en todos los distritos de Lima y casi en todos me han botado, pero el alcalde (de San Miguel) puso carteles en el boulevar con una caricatura mía con una capibara en la mano. Y en el cartel sale: 'si usted está grabando aquí y alguien le impide grabar, llame a este número' Hasta ahora sigue ahí", comentó.

"Luego de una semana (de los carteles), regresé a grabar mi nota y fue recibido como un rockstar. Fue increíble (...) Yo digo a la cámara algo que pienso: somos un país meme", agregó.