HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Streamers

Curwen sorprende al revelar el presupuesto para su boda con Carla Campos-Salazar: “Si quiere la Catedral, yo la consigo"

Youtuber Curwen resaltó que está decidido a cumplir los deseos de su pareja Carla, incluso si esto implica conseguir un lugar emblemático para su matrimonio.

Creador de contenido se comprometió a cumplir los deseos de su pareja.
Creador de contenido se comprometió a cumplir los deseos de su pareja. | Foto: composición LR/ Todo Good/ YouTube

El periodista y creador de contenido Víctor Caballero, más conocido como Curwen, dejó boquiabiertos a sus compañeros al anunciar que ya está sacando presupuesto para su boda en 2026 con su pareja, Carla Campos-Salazar. Al respecto, su compañero Pelao le advirtió que los matrimonios son muy costosos y que incluso un monto de S/20.000 resulta muy 'poco'.

Curwen da detalles del presupuesto para su boda

Durante la reciente emisión de 'Habla Good', Curwen comentó que ya está investigando sobre cuánto gastaría en la boda con su pareja Carla Campos-Salazar. De esta forma, el youtuber dejó claro que está dispuesto a hacer lo que sea para que su pareja tenga la boda de sus sueños, aunque admitió entre risas que no tiene mucha idea de lo que implica organizar un evento así. "Yo no sé nada", confesó sobre la logística y costos de una boda.

PUEDES VER: Usuarios critican a alcalde de Ate por respuesta a madre de familia: "Tú te puedes comprar leche. Trabaja"

lr.pe

Por otro lado, comentó que Carla Campos-Salazar no es muy creyente sobre los actos religiosos, pero estableció que no escatimará en esfuerzos por cumplir sus deseos. "Si Carla quiere la Catedral, yo consigo la Catedral", enfatizó.

¿Cómo se conocieron Curwen y Carla Campos-Salazar?

Carla reveló que conoció a Curwen gracias a TikTok, cuando se cruzó con un video donde él criticaba de forma muy particular las mayonesas de una popular cadena de comida rápida. Su manera tan espontánea de expresarse le resultó tan atractiva que no dudó en seguirlo al instante.

PUEDES VER: Curwen niega que su nuevo programa en La República compita con Good Time en Youtube: "No tiene nada que ver"

lr.pe

Con el tiempo, Curwen respondió una historia que ella subió, y tras varios intercambios parecidos, empezaron a conversar con regularidad. "Ahí tiré mi maicito", comentó entre risas, haciendo referencia a su intento de acercamiento.

Notas relacionadas
Hombres imitan fulbito de mesa en vida real y redes estallan: "Qué estafa, no giran"

Hombres imitan fulbito de mesa en vida real y redes estallan: "Qué estafa, no giran"

LEER MÁS
Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

LEER MÁS
Cartel publicitario causa furor en redes al pedir voto por Perú en 'Mundial de desayunos': “Esto se sale de control”

Cartel publicitario causa furor en redes al pedir voto por Perú en 'Mundial de desayunos': “Esto se sale de control”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

LEER MÁS
Usuarios critican a alcalde de Ate por respuesta a madre de familia: "Tú te puedes comprar leche. Trabaja"

Usuarios critican a alcalde de Ate por respuesta a madre de familia: "Tú te puedes comprar leche. Trabaja"

LEER MÁS
Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

LEER MÁS
Franco Vidal ofrece S/2.000 de recompensa a la persona que le devuelva sus lentes Cartier: “Fue un regalo de mi padre”

Franco Vidal ofrece S/2.000 de recompensa a la persona que le devuelva sus lentes Cartier: “Fue un regalo de mi padre”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Streamers

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Usuarios critican a alcalde de Ate por respuesta a madre de familia: "Tú te puedes comprar leche. Trabaja"

Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota