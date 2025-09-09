Curwen sorprende al revelar el presupuesto para su boda con Carla Campos-Salazar: “Si quiere la Catedral, yo la consigo"

Creador de contenido se comprometió a cumplir los deseos de su pareja. | Foto: composición LR/ Todo Good/ YouTube

Creador de contenido se comprometió a cumplir los deseos de su pareja. | Foto: composición LR/ Todo Good/ YouTube

El periodista y creador de contenido Víctor Caballero, más conocido como Curwen, dejó boquiabiertos a sus compañeros al anunciar que ya está sacando presupuesto para su boda en 2026 con su pareja, Carla Campos-Salazar. Al respecto, su compañero Pelao le advirtió que los matrimonios son muy costosos y que incluso un monto de S/20.000 resulta muy 'poco'.

Curwen da detalles del presupuesto para su boda

Durante la reciente emisión de 'Habla Good', Curwen comentó que ya está investigando sobre cuánto gastaría en la boda con su pareja Carla Campos-Salazar. De esta forma, el youtuber dejó claro que está dispuesto a hacer lo que sea para que su pareja tenga la boda de sus sueños, aunque admitió entre risas que no tiene mucha idea de lo que implica organizar un evento así. "Yo no sé nada", confesó sobre la logística y costos de una boda.

Por otro lado, comentó que Carla Campos-Salazar no es muy creyente sobre los actos religiosos, pero estableció que no escatimará en esfuerzos por cumplir sus deseos. "Si Carla quiere la Catedral, yo consigo la Catedral", enfatizó.

¿Cómo se conocieron Curwen y Carla Campos-Salazar?

Carla reveló que conoció a Curwen gracias a TikTok, cuando se cruzó con un video donde él criticaba de forma muy particular las mayonesas de una popular cadena de comida rápida. Su manera tan espontánea de expresarse le resultó tan atractiva que no dudó en seguirlo al instante.

Con el tiempo, Curwen respondió una historia que ella subió, y tras varios intercambios parecidos, empezaron a conversar con regularidad. "Ahí tiré mi maicito", comentó entre risas, haciendo referencia a su intento de acercamiento.