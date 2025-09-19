A raíz de la aprobación del octavo retiro de fondos de las AFP, le consultaron a Mario Irivarren en 'Good Time' por cuánto dinero guarda su fondo de pensiones. Ante la pregunta, el participante de 'Esto es Guerra' propuso que Tonino, Gerardo P y Dafonseka adivinaran el monto, quienes dijeron que podría llegar hasta medio millón de soles.

Sin embargo, se llevaron la sorpresa al conocer que Mario cuenta con menos de S/2.000 tras más de una década de trabajo. Es más, el chico reality aseguró que, si encuentra que una persona tiene una buena causa o historia, entregará toda su AFP para ayudarla.

¿Por qué Mario Irivarren tiene tan poco dinero en su AFP?

En el programa de 'Good Time', Mario Irivarren retó a sus compañeros a adivinar el monto que tenía guardado en su AFP, debido a que estaba seguro de que ninguno se esperaría que solo tuviera S/1.842,12. Al revelar esta cifra, el guerrero explicó que solo ha estado tres años en planilla desde que comenzó su vida laboral.

"Esa plata que está ahí es de mi época en el KFC. Cuando yo estaba ahí trabajé tres años en planilla y, luego de eso, nunca estuve en planilla", comentó Mario. Desde entonces, explicó que en sus siguientes trabajos ha emitido factura por prestación de servicios y que nunca realizó aportes voluntarios a ningún fondo de pensiones.

¿Cómo Mario Irivarren donará el fondo de su AFP?

Tonino y Gerardo P pidieron a Mario Irivarren que les entregue el fondo de su AFP, para que cada uno lo invierta o gaste a su manera. Sin embargo, el chico reality rechazó sus ideas y entonces no dudó en donar los más de S/1.800 de su jubilación. "Lo dono para una buena casa y le doy mi platita para pagar un gasto médico, una matrícula en una universidad, algo así", resaltó.