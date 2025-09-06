HOYSuscripcion LR Focus

Chofer que atropelló al streamer 'Furrey' sale en libertad: "Ha sido una pesadilla para mí"

Pablo Castillo cumplía una condena de prisión preventiva de seis meses por atropellar al streamer 'Furrey' el 9 de julio, cuando el creador de contenido conducía su scooter rumbo a su trabajo.

El 6 de septiembre, Pablo Castillo Ticerán salió en libertad tras permanecer casi dos meses en prisión preventiva, a causa del atropello ocurrido el 9 de julio contra el streamer español Antonio Crespo Galán, conocido en redes sociales como 'Furrey'. El chofer fue recibido por su familia y expresó palabras de agradecimiento para las personas que lo apoyaron en todo momento.

“He estado detenido de forma injusta y, por suerte, hoy logré recuperar mi libertad. Agradezco profundamente a mi esposa, a toda mi familia, que siempre estuvo a mi lado, y a mi abogado, que nunca me dejó solo”, declaró. Consultado sobre cómo vivió la experiencia de estar encarcelado, añadió: “Ha sido una pesadilla para mí. No le deseo a nadie este mal momento que atravesé durante estos dos meses”.

Es importante mencionar que las investigaciones del caso continúan, pero Pablo Castillo afrontará el proceso en libertad, bajo una serie de medidas dictadas por el Poder Judicial.

PUEDES VER: Youtuber Furrey revela que perdió la memoria tras el accidente: "Fue tan trágico el accidente que no me acuerdo"

¿Por qué fue condenado a seis meses de prisión preventiva Pablo Castillo Ticerán?

El Poder Judicial dicto seis meses de prisión preventiva contra Pablo Castillo, debido a que en el momento del juicio de requerimiento de prisión preventiva se determino que el chofer no contaba con garantías suficientes de arraigo, lo que aumentaba el riesgo de fuga. Ello, sumado a la gravedad del delito, en esa instancia acusado de homicidio simple en grado de tentativa, fueron factores determinantes para el pedido de 6 meses de prisión preventiva, con el objetivo de asegurar su presencia durante el desarrollo del juicio.

¿Cuál fue el estado de salud de 'Furrey' luego del accidente?

A raíz del atropello, el streamer tuvo que ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció cerca de 20 días bajo ventilación mecánica. Presentaba múltiples costillas fracturadas —una de ellas con perforación pulmonar— y una clavícula rota, lesiones que comprometieron gravemente su estado de salud. La recuperación fue lenta y demandó cuidados especializados, motivo por el cual no volvió a aparecer en el canal de 'Todo Good' hasta el 2 de septiembre.

