HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     
Política

Congreso aprueba que Dina Boluarte viaje EE.UU.: presidenta saldrá del Perú el mismo día de las marchas

Es el quinto viaje que realizará la presidenta en lo que va del 2025. Boluarte deja el Perú en medio de manifestaciones en su contra.

Dina Boluarte viajará a Estados Unidos tras aprobación del Congreso. Foto: composición LR
Dina Boluarte viajará a Estados Unidos tras aprobación del Congreso. Foto: composición LR

El Pleno del Congreso aprobó el viaje de Dina Boluarte a Estados Unidos con 66 a favor, 41 en contra y 3 abstenciones. La presidenta asistirá a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a realizarse este 22, 23 y 24 de septiembre en la ciudad de New York. La salida de la presidenta se da en medio de protestas en contra de su Gobierno y tras constantes citaciones a sus ministros al Congreso para que respondan por acusaciones de tráfico de influencias.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el documento presentado, Boluarte planea viajar el 21 de septiembre, fecha que coincide con la convocatoria ciudadana a marchas contra el Gobierno y Congreso de la República. Entre los motivos para justificar su salida al extranjero fue que la Asamblea General de la ONU será “una ocasión privilegiada en la que el Perú podrá promover, a nivel global, sus intereses nacionales en la lucha contra la pobreza, la inclusión social y financiera, así como el desarrollo, en un contexto que definirá el futuro de la agenda mundial”.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Retiro AFP, Comisión de Economía aprueba octava liberación de fondos y se vería hoy en el Pleno

lr.pe

Congreso negó anteriormente a Dina Boluarte el viaje a la Asamblea General de la ONU

Esta no es la primera vez que Dina Boluarte solicita autorización al Congreso para viajar a Estados Unidos y participar en una reunión internacional. En 2024, la presidenta pidió permiso para asistir a la Asamblea General de la ONU, pero su solicitud fue rechazada por el Parlamento con 55 votos en contra, 50 a favor y 5 abstenciones.

En ese momento, la congresista Flor Pablo argumentó que la presencia de Boluarte era más necesaria en el país, especialmente en regiones afectadas por los incendios forestales, como Amazonas, San Martín, Ancash y Cusco. "El Perú necesita a la presidenta aquí, no en Nueva York", sostuvo Pablo, quien se mostró crítica con la decisión de la mandataria de insistir en su viaje, a pesar de la situación interna del país.

Notas relacionadas
Paralizan excavaciones arqueológicas cercanas a Despacho Presidencial por comprometer la seguridad de Dina Boluarte

Paralizan excavaciones arqueológicas cercanas a Despacho Presidencial por comprometer la seguridad de Dina Boluarte

LEER MÁS
Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

LEER MÁS
Gobernador de Cusco responsabiliza al Ejecutivo por crisis en Machu Picchu: “No matemos a la gallina de los huevos de oro"

Gobernador de Cusco responsabiliza al Ejecutivo por crisis en Machu Picchu: “No matemos a la gallina de los huevos de oro"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

Congreso presenta moción de censura contra Juan José Santiváñez tras revelación de audios

LEER MÁS
Rosa María a López Aliaga: "No puedes decir que vas a mandar matar a un periodista y después tomarte una foto con el Papa"

Rosa María a López Aliaga: "No puedes decir que vas a mandar matar a un periodista y después tomarte una foto con el Papa"

LEER MÁS
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles: Ley 32130 aprobada por el Congreso jugó a su favor

LEER MÁS
Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

LEER MÁS
Fiscalía evalúa incluir a Eduardo Arana en la investigación contra Juan Santiváñez

Fiscalía evalúa incluir a Eduardo Arana en la investigación contra Juan Santiváñez

LEER MÁS
Eduardo Arana y Juan Santiváñez: ministros respondieron en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Eduardo Arana y Juan Santiváñez: ministros respondieron en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota