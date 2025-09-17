El Pleno del Congreso aprobó el viaje de Dina Boluarte a Estados Unidos con 66 a favor, 41 en contra y 3 abstenciones. La presidenta asistirá a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a realizarse este 22, 23 y 24 de septiembre en la ciudad de New York. La salida de la presidenta se da en medio de protestas en contra de su Gobierno y tras constantes citaciones a sus ministros al Congreso para que respondan por acusaciones de tráfico de influencias.

De acuerdo con el documento presentado, Boluarte planea viajar el 21 de septiembre, fecha que coincide con la convocatoria ciudadana a marchas contra el Gobierno y Congreso de la República. Entre los motivos para justificar su salida al extranjero fue que la Asamblea General de la ONU será “una ocasión privilegiada en la que el Perú podrá promover, a nivel global, sus intereses nacionales en la lucha contra la pobreza, la inclusión social y financiera, así como el desarrollo, en un contexto que definirá el futuro de la agenda mundial”.

Congreso negó anteriormente a Dina Boluarte el viaje a la Asamblea General de la ONU

Esta no es la primera vez que Dina Boluarte solicita autorización al Congreso para viajar a Estados Unidos y participar en una reunión internacional. En 2024, la presidenta pidió permiso para asistir a la Asamblea General de la ONU, pero su solicitud fue rechazada por el Parlamento con 55 votos en contra, 50 a favor y 5 abstenciones.

En ese momento, la congresista Flor Pablo argumentó que la presencia de Boluarte era más necesaria en el país, especialmente en regiones afectadas por los incendios forestales, como Amazonas, San Martín, Ancash y Cusco. "El Perú necesita a la presidenta aquí, no en Nueva York", sostuvo Pablo, quien se mostró crítica con la decisión de la mandataria de insistir en su viaje, a pesar de la situación interna del país.