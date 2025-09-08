HOYSuscripcion LR Focus

Amy Gutiérrez revela en Mood Cast que sufrió de ansiedad tras comentarios negativos que recibía en redes: "Era deprimente"

Amy Gutiérrez reveló que los comentarios negativos, muchas veces sobre su cuerpo, le causaron ansiedad y la llevaron a luchar con inseguridades personales.

Amy Gutiérrez reveló que recibió distintos tipos de comentarios negativos en redes sociales, principalmente dirigidos a su cuerpo.
Amy Gutiérrez reveló que recibió distintos tipos de comentarios negativos en redes sociales, principalmente dirigidos a su cuerpo. | Foto: Composición LR/ YouTube de Otro Mood

La cantante peruana Amy Gutiérrez fue la más reciente invitada de Mood Cast, el podcast conducido por La Langosta y Marli Pissani. Durante la charla, la artista se abrió a una conversación entretenida que fue desde su participación en el concierto de Magneto hasta anécdotas sobre sus canciones y el impacto que tienen dentro del mundo artístico.

Sin embargo, uno de los momentos más reveladores llegó cuando Amy habló sobre los comentarios negativos que recibió en redes sociales al volverse más conocida, una situación que incluso la llevó a experimentar ansiedad. Contó que las críticas provenían tanto de hombres como de mujeres y que, en su mayoría, estaban dirigidas a su cuerpo. “Es horrible. No entiendo el afán de querer hacer llegar esos comentarios”, confesó con franqueza.

¿Qué dijo Amy Gutiérrez sobre los comentarios negativos que recibía en redes sociales?

Amy Gutiérrez confesó que atravesó momentos muy difíciles a raíz de los comentarios que recibía en redes sociales. “Era muy deprimente”, recordó. La cantante explicó que muchas de las inseguridades que ya cargaba eran señaladas directamente por algunas personas, lo que la hacía sentir aún peor. “Me generaba ansiedad, querer cambiar mi cuerpo, buscar la aceptación del público”, admitió.

A pesar de todo, la compositora de Te amarás aseguró que logró dejar atrás esa dura etapa y que hoy se siente una mujer mucho más segura de sí misma. “Ya no tengo miedo de mostrar quién soy”, afirmó con convicción. La conductora La Langosta también tomó la palabra y recordó que, detrás de cada artista, hay una persona real a la que las críticas pueden herir profundamente. Enfatizó que estas prácticas deberían erradicarse, pues en muchos casos han llevado a figuras del pasado a refugiarse en adicciones o incluso a perder la vida como consecuencia de los constantes ataques y comentarios destructivos.

¿A qué hora se transmite Mood Cast?

El Mood Cast se transmite de lunes a viernes a las 12:20 p.m. a través del canal de YouTube Otro Mood, con la conducción de La Langosta, Josué Parodi y Marli Pissani.

