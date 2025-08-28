Otro Mood: el nuevo canal de streaming peruano que estrena 4 programas a partir del 1 de septiembre

Otro Mood, nuevo canal de streaming peruano que estrena 4 programas a partir del 1 de septiembre | Foto: composición LR/La República.

Otro Mood, nuevo canal de streaming peruano que estrena 4 programas a partir del 1 de septiembre | Foto: composición LR/La República.

El entretenimiento digital en el Perú suma un nuevo competidor con la llegada de Otro Mood, un canal de streaming que busca conectar con las audiencias jóvenes a través de contenidos frescos, cercanos y auténticos. Desde este 1 de septiembre, la plataforma estrenará cuatro programas en vivo, que abarcan desde la astrología y el esoterismo hasta la cultura pop, los trends juveniles y la tecnología aplicada a la vida cotidiana.

La propuesta incluye a Jhan Sandoval, La Langosta, Josué Parodi y Marli Pissani; así como a los especialistas en tecnología Martín Reyes y Leonel Delgado. En conjunto, el proyecto suma el trabajo de un grupo de creadores de contenido con más de 3.5 millones de seguidores en plataformas digitales.

Estos son los 4 programas que se estrenarán en Otro Mood

Astro Mood

Conducido por el reconocido astrólogo peruano, Jhan Sandoval, este programa se emitirá de lunes a viernes a las 9:00 a.m. y promete un espacio esotérico sin clichés, con un estilo cercano y participativo. La propuesta mezcla astrología práctica, tarot en vivo, rituales energéticos y fenómenos paranormales, acompañados del humor y la buena vibra del tarotista con más de 15 años de experiencia.

Full Mood

Dirigido a un público joven entre 18 y 27 años, se transmitirá de lunes a viernes a las 10:20 a.m. y reunirá a Shanny, Rodrigo Tapia, Micaela Caballero y Gianpiero Arnaiz en conversaciones frescas sobre amistad, relaciones, memes, tendencias y anécdotas cotidianas. Con su estilo relajado y sin filtros, cada integrante aporta un sello propio que enriquece la dinámica grupal.

Full Mood es uno de los programas que se estrenará en Otro Mood. Foto: La República.

Mood Cast

Bajo la conducción de La Langosta, Josué Parodi y Marli Pissani, se presenta como un espacio donde la actualidad, la cultura pop y los fenómenos virales se analizan desde una perspectiva fresca, sin solemnidad y con mucha autenticidad. Mood Cast se transmitirá de lunes a viernes a las 12:20 p.m. y abordará temas sociales, debates generacionales y conversaciones con invitados del mundo artístico.

Tech Mood

Para los apasionados por la tecnología, Tech Mood ofrecerá desde reseñas sobre gadgets, apps e innovaciones hasta trucos prácticos y debates sobre inteligencia artificial, cultura geek y videojuegos. El programa, conducido por Leonel Delgado y Martín Reyes, se emitirá martes y jueves a las 3:00 p.m.