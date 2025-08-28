Mood Cast: el nuevo programa streaming que mezclara cultura pop con temas de actualidad social

El universo del streaming en el Perú suma una nueva propuesta con Mood Cast, programa conducido por La Langosta, Josué Parodi y Marli Pissani. La producción busca consolidarse como un espacio fresco donde convergen la actualidad social, la cultura pop y las conversaciones cercanas, alejándose de los formatos solemnes para ofrecer un tono dinámico y directo.

El programa se emitira de lunes a viernes, entre las 12:20 p. m. y la 1:40 p. m., y está dirigido a un público de 30 a 38 años de los sectores B y C. La apuesta se centra en generar un vínculo con espectadores interesados en fenómenos virales, debates generacionales y reflexiones cotidianas que conectan con la vida real.

La conducción a cargo

Los conductores representan distintos estilos que enriquecen el contenido. La Langosta, artista, drag, cantante y comediante, aporta una visión sin miedos, humor y sensibilidad. Josué Parodi, actor y activista LGBTIQ+ reconocido por su participación en el podcast Calla Cabro, introduce una perspectiva crítica y empática. Finalmente, Marli Pissani, comunicadora creativa, suma calidez y un enfoque cotidiano que acerca el debate al espectador.

Cada uno complementa la dinámica de Mood Cast, logrando un equilibrio entre análisis social, cultura pop y experiencias personales. Este equipo convierte al programa en un espacio auténtico donde la diversidad de voces abre nuevas formas de interpretar la información.

Cultura pop y debates generacionales

Mood Cast se diferencia al integrar temas de actualidad soft, fenómenos sociales y expresiones culturales como cine, música, arte y series. Además, el espacio abre la puerta a entrevistas con artistas y testimonios personales que aportan distintas miradas. La propuesta busca consolidarse como referente de la cultura digital peruana, con un tono entretenido y cercano.

Los seguidores pueden encontrar a los conductores en redes sociales: La Langosta en TikTok e Instagram, Josué Parodi en TikTok e Instagram, y Marli Pissani en TikTok e Instagram. Además, las cuentas oficiales del programa se anunciarán en sus plataformas digitales para mantener el contacto directo con la audiencia.