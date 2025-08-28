HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Mood Cast: el nuevo programa streaming que mezclara cultura pop con temas de actualidad social

Un espacio digital que une debates sociales, cultura pop y entretenimiento con voces auténticas y cercanas.

El nuevo streaming que tocará temas de sociedad actual y cultura pop.
El nuevo streaming que tocará temas de sociedad actual y cultura pop. | Foto: Composición LR

El universo del streaming en el Perú suma una nueva propuesta con Mood Cast, programa conducido por La Langosta, Josué Parodi y Marli Pissani. La producción busca consolidarse como un espacio fresco donde convergen la actualidad social, la cultura pop y las conversaciones cercanas, alejándose de los formatos solemnes para ofrecer un tono dinámico y directo.

El programa se emitira de lunes a viernes, entre las 12:20 p. m. y la 1:40 p. m., y está dirigido a un público de 30 a 38 años de los sectores B y C. La apuesta se centra en generar un vínculo con espectadores interesados en fenómenos virales, debates generacionales y reflexiones cotidianas que conectan con la vida real.

La conducción a cargo

Los conductores representan distintos estilos que enriquecen el contenido. La Langosta, artista, drag, cantante y comediante, aporta una visión sin miedos, humor y sensibilidad. Josué Parodi, actor y activista LGBTIQ+ reconocido por su participación en el podcast Calla Cabro, introduce una perspectiva crítica y empática. Finalmente, Marli Pissani, comunicadora creativa, suma calidez y un enfoque cotidiano que acerca el debate al espectador.

Cada uno complementa la dinámica de Mood Cast, logrando un equilibrio entre análisis social, cultura pop y experiencias personales. Este equipo convierte al programa en un espacio auténtico donde la diversidad de voces abre nuevas formas de interpretar la información.

Cultura pop y debates generacionales

Mood Cast se diferencia al integrar temas de actualidad soft, fenómenos sociales y expresiones culturales como cine, música, arte y series. Además, el espacio abre la puerta a entrevistas con artistas y testimonios personales que aportan distintas miradas. La propuesta busca consolidarse como referente de la cultura digital peruana, con un tono entretenido y cercano.

Los seguidores pueden encontrar a los conductores en redes sociales: La Langosta en TikTok e Instagram, Josué Parodi en TikTok e Instagram, y Marli Pissani en TikTok e Instagram. Además, las cuentas oficiales del programa se anunciarán en sus plataformas digitales para mantener el contacto directo con la audiencia.

