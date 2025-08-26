HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
Streamers

Usuarios comparan a Curwen con actor peruano Emanuel Soriano por su parecido y bromean en redes: "Es la versión según Michel Alexander"

El gran parecido físico entre el periodista y conductor de Habla Good, Curwen, y Emanuel Sorianio, generó debate entre los usuarios de TikTok. Muchos aseguraron que la imitación del actor al youtuber evidenció aún más su similitud.

Internautas quedaron sorprendidos por el parecido entre Curwen y Emanuel Soriano.
Internautas quedaron sorprendidos por el parecido entre Curwen y Emanuel Soriano. | Foto: composición LR/Habla Good

Emanuel Soriano Talaverano, famoso actor peruano conocido por su participación en películas y novelas como 'Mi amor, el wachimán', 'Chapa tu combi', 'Mi esperanza', entre otros, fue el invitado especial del streaming 'Habla Good', el último 25 de agosto. Su participación causó revuelo en redes sociales por el gran parecido físico con el periodista Curwen, conductor de dicho programa.

Miles de usuarios bromearon por la similitud entre ambos personajes, más aún cuando el actor peruano se atrevió a recrear las icónicas frases de Curwen como: "Todo está acá", "Mi memoria es mi verdugo", entre otros. El clip rápidamente se volvió viral en redes sociales.

PUEDES VER: Curwen estalla contra youtuber iOA por criticar chifa del Cholo Mena: "Ha ido desinformado"

lr.pe

Emanuel Sorianio imita a Curwen y usuarios se sorprenden por su parecido

Un seguidor de Habla Good pidió a Emanuel Sorianio que imitara las frases de los clips más virales de Curwen. Tras aceptar el reto, usuarios se percataron del parecido entre ambos desatando una ola de comentarios en TikTok.

"Así lo ve Carlita", "Es la versión según Michel Alexander", "Es Curwen Premium", "Es Curwen guapo", "Son igualitos", "El Curwenverso", "Se parece más a Curwen que el mismo", "Le salió igualito (la imitación)", "Amando la versión premium de Curwen", son algunos de los comentarios que se lee en redes sociales.

¿Quién es Emanuel Sorianio?

Emanuel Ricardo Soriano Talaverano es un comunicador social y actor peruano. Aunque es conocido por su papel de Henry Rubio, en la miniserie "Chapa tu combi", ha participado a lo largo de su carrera en diferentes producciones peruanas. A sus 15 años debutó en el mundo de la actuación en la película 'Domingo Sávio'.

Ganó fama internacional al aparecer en la serie mexicana 'La Reina del Sur". Además de televisión, Emanuel Soriano también formó parte de obras teatrales como "El compromiso".

Notas relacionadas
Curwen abriría cuenta de Kick para generar ingresos como otros streamers peruanos: "Todo mi día"

Curwen abriría cuenta de Kick para generar ingresos como otros streamers peruanos: "Todo mi día"

LEER MÁS
Curwen critica a Magaly Medina tras entrevista ‘humanizada’ a Keiko Fujimori: “Se repite lo del 2021”

Curwen critica a Magaly Medina tras entrevista ‘humanizada’ a Keiko Fujimori: “Se repite lo del 2021”

LEER MÁS
Curwen critica a influencers que habrían sido considerados por el INEI para campaña de publicidad: "Para recibir platita, ahí sí qué rico"

Curwen critica a influencers que habrían sido considerados por el INEI para campaña de publicidad: "Para recibir platita, ahí sí qué rico"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

LEER MÁS
Francisca Aronsson tira 'indirecta' a Laura Spoya y exMiss Perú pide que la retiren del set de 'Good Time': "Me la sacan"

Francisca Aronsson tira 'indirecta' a Laura Spoya y exMiss Perú pide que la retiren del set de 'Good Time': "Me la sacan"

LEER MÁS
Alcalde de Ate anuncia que alquilará el Play Land Park de San Juan de Lurigancho para sus seguidores: “Totalmente gratis”

Alcalde de Ate anuncia que alquilará el Play Land Park de San Juan de Lurigancho para sus seguidores: “Totalmente gratis”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Streamers

Joven pide ayuda a alcalde de Ate para sus estudios, pero nota su celular de alta gama: “No me loquees”

Francisca Aronsson tira 'indirecta' a Laura Spoya y exMiss Perú pide que la retiren del set de 'Good Time': "Me la sacan"

Alcalde de Ate anuncia que alquilará el Play Land Park de San Juan de Lurigancho para sus seguidores: “Totalmente gratis”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota