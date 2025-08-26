Emanuel Soriano Talaverano, famoso actor peruano conocido por su participación en películas y novelas como 'Mi amor, el wachimán', 'Chapa tu combi', 'Mi esperanza', entre otros, fue el invitado especial del streaming 'Habla Good', el último 25 de agosto. Su participación causó revuelo en redes sociales por el gran parecido físico con el periodista Curwen, conductor de dicho programa.

Miles de usuarios bromearon por la similitud entre ambos personajes, más aún cuando el actor peruano se atrevió a recrear las icónicas frases de Curwen como: "Todo está acá", "Mi memoria es mi verdugo", entre otros. El clip rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Emanuel Sorianio imita a Curwen y usuarios se sorprenden por su parecido

Un seguidor de Habla Good pidió a Emanuel Sorianio que imitara las frases de los clips más virales de Curwen. Tras aceptar el reto, usuarios se percataron del parecido entre ambos desatando una ola de comentarios en TikTok.

"Así lo ve Carlita", "Es la versión según Michel Alexander", "Es Curwen Premium", "Es Curwen guapo", "Son igualitos", "El Curwenverso", "Se parece más a Curwen que el mismo", "Le salió igualito (la imitación)", "Amando la versión premium de Curwen", son algunos de los comentarios que se lee en redes sociales.

¿Quién es Emanuel Sorianio?

Emanuel Ricardo Soriano Talaverano es un comunicador social y actor peruano. Aunque es conocido por su papel de Henry Rubio, en la miniserie "Chapa tu combi", ha participado a lo largo de su carrera en diferentes producciones peruanas. A sus 15 años debutó en el mundo de la actuación en la película 'Domingo Sávio'.

Ganó fama internacional al aparecer en la serie mexicana 'La Reina del Sur". Además de televisión, Emanuel Soriano también formó parte de obras teatrales como "El compromiso".