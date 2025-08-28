El youtuber Gerardo Pe vivió un momento de incomodidad durante el último episodio de 'Good Time'. Todo comenzó cuando descubrió que el productor del programa, Abneer Robles, tituló el segmento del jueves como: “¿Gerardo confirma su relación?”, haciendo alusión a su vínculo sentimental con la locutora Roxana Molina.

Gerardo Pe se muestra incómodo por broma de su relación con Roxana Molina

El influencer expresó su molestia, aclarando que no tenía conocimiento del título ni de la broma en 'Good Time', y se mostró sorprendido por la decisión del equipo. “Eso sí, me parece muy desatinado de la parte de Abneer, muy amarillista, muy TV”, expresó visiblemente afectado. Durante la grabación, Gerardo creyó que Roxana Molina aparecería como invitada sorpresa, lo cual lo puso notablemente tenso.

En más de una ocasión reiteró que no desea exponer su vida sentimental públicamente y pidió respeto por esa decisión. “No estaba de acuerdo con el tema. Es que yo no entiendo por qué a mí me comprometen a hacer algo que en realidad debería estar en cuatro paredes”, dijo con seriedad. También confesó que, de haber sido cierto, no habría sabido cómo reaccionar emocionalmente: “Porque si es que Roxana entra, me van a hacer llorar, imagínate. Estoy enamorado”.

Finalmente, todo se trató de una broma preparada por el equipo del programa. Cuando se abrió la puerta del set, Gerardo pensó que efectivamente vería entrar a Roxana, pero en su lugar apareció un joven disfrazado, provocando risas entre los presentes. “Yo, de verdad, de verdad, estaba muy nervioso pensando que detrás de esa puerta estaba Roxana. Sí, estaba temblando porque cuando se abre la puerta dije, ‘ya me centraron porque es jueves, no va su podcast y todo’, y me sale este ser”, dijo entre risas, aunque todavía con algo de incomodidad.

Gerardo Pe y sus acercamientos a Roxana Molina

Gerardo Pe retomó contacto con Roxana Molina, con quien tuvo una relación de cinco años. La pareja incluso tuvo planes de matrimonio antes de separarse, luego de que Roxana descubriera mensajes comprometedores en la laptop del influencer. Hoy, Gerardo admite que sigue enamorado y que ese tiempo alejados le permitió reflexionar. “Nunca dejé de amarla”, confesó recientemente, agregando que están “más cerca que nunca”. Los seguidores, por supuesto, ya están atentos a una oficialización en redes sociales.