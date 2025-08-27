Furrey revela en qué gastó sujeto que robó sus tarjetas en pleno accidente: “Le invité el chifa”

Después de atravesar un delicado estado de salud que lo mantuvo en coma por varios días, Antonio Crespo Galán, conocido como Furrey, compartió recientemente un nuevo video en redes sociales donde actualiza sobre su recuperación. Esta vez sorprendió al contar detalles sobre el uso indebido de sus tarjetas bancarias mientras él se encontraba hospitalizado. La historia fue compartida en Instagram.

Furrey revela qué hizo ladrón con sus tarjetas tras accidente

A través de sus historias de Instagram, Furrey mostró capturas del estado de cuenta de su tarjeta BCP, revelando en tono irónico los gastos que realizó la persona que lo robó durante el accidente. “Para que vean qué hizo con una de mis tarjetas, mi causa. Le invité el chifa y su supermercado de su semana, al parecer”, comentó.

Consumos en chifa y pollería. Foto: Furrey/ Instagram

Entre las compras figuran consumos en tiendas como Mass y locales de comida, un chifa y una pollería. Esta situación, aunque indignante, fue difundida con humor por el conductor del programa 'Habla Good', quien continúa compartiendo su proceso de recuperación con sus seguidores. "Gracias a todo, qué ganas tengo de volver", describió en redes

Investigan robo de bienes a youtuber Furrey

El abogado de Furrey, Jéner Cáriga, ya había advertido sobre este hecho hace un mes, cuando el youtuber aún permanecía en UCI. Confirmó que la denuncia por hurto fue presentada ante la Fiscalía, e indicó que el delito calificaría como hurto agravado, ya que el ladrón se aprovechó de una persona en situación de vulnerabilidad.

“Además de las tarjetas, se llevó una laptop y un anillo de matrimonio, bienes cuyo valor supera la remuneración mínima vital. Ha realizado consumos en Mass, Plaza Vea, Tambo y otros supermercados”, detalló el abogado, quien aseguró que el caso necesita ser investigado por las autoridades.