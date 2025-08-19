HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Streamers

Furrey reaparece y revela su estado de salud actual tras casi dos meses de su accidente: "Tengo la clavícula y omoplato rotos"

El streamer y creador de contenido, Furrey, informó en Instagram que dejó el collarín, pero continúa con cabestrillo por sus fracturas.

Furrey reaparece y envía mensaje a sus seguidores, además comunica sus mejorías.
Furrey reaparece y envía mensaje a sus seguidores, además comunica sus mejorías. | Foto: Composicion LR

El creador de contenido peruano Furrey volvió a aparecer en sus redes sociales tras permanecer varias semanas en recuperación luego del accidente que lo llevó a cuidados intensivos. En sus historias de Instagram, el conductor de 'Habla Good' relató que los médicos retiraron el collarín que utilizó desde los primeros días, aunque todavía necesita mantener el cabestrillo debido a la fractura de la clavícula y del omóplato.

El influencer explicó que continúa en tratamiento especializado y que las lesiones le impiden mover con normalidad uno de sus brazos. Sin embargo, afirmó sentirse con más fortaleza física y con la convicción de retomar sus actividades. Sus declaraciones marcaron la primera actualización directa después de varias semanas en las que sus seguidores solo recibían información a través de familiares y amigos.

PUEDES VER: Esposa de Furrey conmueve al mostrar una foto junto al streamer tras salir de UCI y usuarios reaccionan: “Por ustedes creo en el amor”

lr.pe

Avances en la rehabilitación de Furrey

Furrey contó que los doctores evalúan de forma constante la evolución de sus huesos, ya que el impacto afectó zonas delicadas de su cuerpo. El retiro del collarín fue calificado como un paso importante dentro de la rehabilitación. Según señaló, la fisioterapia diaria le ha permitido caminar mejor, fortalecer la postura y realizar acciones básicas que al inicio resultaban imposibles. Además, reconoció que la recuperación implica tiempo y paciencia, porque los especialistas le recomendaron no apresurar el proceso.

Destacó también que los gastos médicos han sido significativos, por lo que reiteró su agradecimiento hacia quienes colaboraron en la campaña de apoyo conocida como “Furreyton”. El conductor sostuvo que gracias a esa ayuda pudo acceder a las terapias necesarias para avanzar en su estado de salud. El youtuber mencionó que actualmente puede desplazarse por su cuenta y realizar algunas actividades sencillas dentro de su hogar. Aun así, aclaró que no está totalmente restablecido y que deberá mantener controles frecuentes.

PUEDES VER: Youtuber Furrey sufre periodos de amnesia y múltiples fracturas, según su esposa: “Me dijo que estaba en España”

lr.pe

Regreso a 'Habla Good'

Furrey manifestó su deseo de regresar pronto al programa de streaming. Aunque evitó dar una fecha exacta, aseguró que planea volver apenas reciba la autorización médica. La reaparición generó numerosos mensajes de apoyo en redes sociales, donde seguidores celebraron cada avance en su recuperación.

Notas relacionadas
Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: “Espera que te llegue la cartita, cariña”

Josimar regresa con María Fe Saldaña mientras su 'prima' le envía un enigmático mensaje: “Espera que te llegue la cartita, cariña”

LEER MÁS
Edith Santos se pronuncia tras beso con Chikiplum y lanza indirecta a su expareja Katty Prado: "Nadie tiene por qué reclamar"

Edith Santos se pronuncia tras beso con Chikiplum y lanza indirecta a su expareja Katty Prado: "Nadie tiene por qué reclamar"

LEER MÁS
Samahara Lobatón va contra ‘Youna’ y niega que Jefferson Farfán le habría dado S/30.000: "Él va a tener que probar"

Samahara Lobatón va contra ‘Youna’ y niega que Jefferson Farfán le habría dado S/30.000: "Él va a tener que probar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adolescente pide al alcalde de Ate que deje a su mamá vender desayunos en la calle: “Yo la apoyo”

Adolescente pide al alcalde de Ate que deje a su mamá vender desayunos en la calle: “Yo la apoyo”

LEER MÁS
Curwen reta a La Cobra tras polémica por uso de “peruano” como insulto entre streamers argentinos: “Tú y yo en la próxima velada (de box)”

Curwen reta a La Cobra tras polémica por uso de “peruano” como insulto entre streamers argentinos: “Tú y yo en la próxima velada (de box)”

LEER MÁS
Ibai enfrenta a Perú vs México en "Mundial de Desayunos" y mexicanos se quejan del plato elegido: "Que tristes chilaquiles"

Ibai enfrenta a Perú vs México en "Mundial de Desayunos" y mexicanos se quejan del plato elegido: "Que tristes chilaquiles"

LEER MÁS
¡Se retira! Westcol no podrá volver a boxear tras su derrota contra Mario Bautista en el Supernova Strikers 2025

¡Se retira! Westcol no podrá volver a boxear tras su derrota contra Mario Bautista en el Supernova Strikers 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Streamers

Adolescente pide al alcalde de Ate que deje a su mamá vender desayunos en la calle: “Yo la apoyo”

Curwen reta a La Cobra tras polémica por uso de “peruano” como insulto entre streamers argentinos: “Tú y yo en la próxima velada (de box)”

Ibai enfrenta a Perú vs México en "Mundial de Desayunos" y mexicanos se quejan del plato elegido: "Que tristes chilaquiles"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota