Furrey reaparece y revela su estado de salud actual tras casi dos meses de su accidente: "Tengo la clavícula y omoplato rotos"

El creador de contenido peruano Furrey volvió a aparecer en sus redes sociales tras permanecer varias semanas en recuperación luego del accidente que lo llevó a cuidados intensivos. En sus historias de Instagram, el conductor de 'Habla Good' relató que los médicos retiraron el collarín que utilizó desde los primeros días, aunque todavía necesita mantener el cabestrillo debido a la fractura de la clavícula y del omóplato.

El influencer explicó que continúa en tratamiento especializado y que las lesiones le impiden mover con normalidad uno de sus brazos. Sin embargo, afirmó sentirse con más fortaleza física y con la convicción de retomar sus actividades. Sus declaraciones marcaron la primera actualización directa después de varias semanas en las que sus seguidores solo recibían información a través de familiares y amigos.

Avances en la rehabilitación de Furrey

Furrey contó que los doctores evalúan de forma constante la evolución de sus huesos, ya que el impacto afectó zonas delicadas de su cuerpo. El retiro del collarín fue calificado como un paso importante dentro de la rehabilitación. Según señaló, la fisioterapia diaria le ha permitido caminar mejor, fortalecer la postura y realizar acciones básicas que al inicio resultaban imposibles. Además, reconoció que la recuperación implica tiempo y paciencia, porque los especialistas le recomendaron no apresurar el proceso.

Destacó también que los gastos médicos han sido significativos, por lo que reiteró su agradecimiento hacia quienes colaboraron en la campaña de apoyo conocida como “Furreyton”. El conductor sostuvo que gracias a esa ayuda pudo acceder a las terapias necesarias para avanzar en su estado de salud. El youtuber mencionó que actualmente puede desplazarse por su cuenta y realizar algunas actividades sencillas dentro de su hogar. Aun así, aclaró que no está totalmente restablecido y que deberá mantener controles frecuentes.

Regreso a 'Habla Good'

Furrey manifestó su deseo de regresar pronto al programa de streaming. Aunque evitó dar una fecha exacta, aseguró que planea volver apenas reciba la autorización médica. La reaparición generó numerosos mensajes de apoyo en redes sociales, donde seguidores celebraron cada avance en su recuperación.