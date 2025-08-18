HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Streamers

Tiktoker Cañita sorprende al llamar ‘amor’ a Zully en plena transmisión de Kick: “Mi niña”

Cañita y Zully están generando rumores de romance tras compartir contenido en Kick. Fans especulan una posible relación.

Zully destacó que Cañita estuvo a su lado durante sus inicios, ayudándola emocionalmente en momentos complicados.
Zully destacó que Cañita estuvo a su lado durante sus inicios, ayudándola emocionalmente en momentos complicados. | Foto: composición LR/ TikTok

El tiktoker Cañita compartió contenido con la influencer Zully el último fin de semana. Ambos llegaron hasta un mercado de Lima y realizaron un IRL, es decir, “en la vida real”. Muchos fans percibieron la fuerte química entre ambos y se generaron rumores de una posible relación sentimental. Cabe resaltar, que ambos jóvenes se conocen desde mucho antes de alcanzar la fama.

Tiktoker Cañita llama 'amor' a Zully en vivo de Kick

Durante la transmisión de Kick, Cañita y Zully llegaron hasta un mercado para comprar los ingredientes para preparar causa limeña. Cuando visitaban los puestos, algunos seguidores se acercaron para pedirles fotografías y fue ahí donde le dijo a la influencer: "Amor, una foto".

PUEDES VER: Laura Spoya revela que planeó su propio ampay con misterioso hombre para participar en concurso: “Otro nivel de Marketing”

lr.pe

Tras la preparación de la causa limeña, Cañita comentó sus ganas de volver a salir con Zully. Durante una conversación telefónica, el tiktoker se mostró muy cercano. "Dime mi niña, ¿ah sigues en stream?, dime Zully. (Mi reloj y mi cadena) lo olvidé a propósito para volver a verte, cuídate mucho", mencionó el influencer.

¿Desde cuándo se conoce Cañita y Zully?

La cercanía entre Zully y Cañita se volvió evidente tras la pelea de box amateur La Noche Dorada. Ambos influencers participaron y Alexis José Callañaupa, conocido como Cañita, mostró su apoyo a la creadora de contenido que perdió ante La Pinky.

PUEDES VER: Franco Vidal le ofrece circuito ‘privado’ en Ate a streamer Zully para que aprenda a manejar: "Lo alquilo todo el día para ti"

lr.pe

En reiteradas oportunidades, Zully resaltó que fue Cañita quien la apoyó varias veces en sus inicios. Incluso cuando ella atravesó un mal momento, el tiktoker viajó dos horas hasta su vivienda para darle apoyo emocional. "Desde cuando estaba en la promoción del colegio lo conozco. Él me apoyó mucho, fue mi salvación", comentó la influencer.

Notas relacionadas
Agencia revela los exorbitantes montos que cobran los streamers peruanos por shows en discotecas: “Piden viaje en avión”

Agencia revela los exorbitantes montos que cobran los streamers peruanos por shows en discotecas: “Piden viaje en avión”

LEER MÁS
MrBeast realiza la transmisión en vivo más exitosa del mundo y supera los $12 millones recaudados para obras de agua potable

MrBeast realiza la transmisión en vivo más exitosa del mundo y supera los $12 millones recaudados para obras de agua potable

LEER MÁS
Franco Vidal le ofrece circuito ‘privado’ en Ate a streamer Zully para que aprenda a manejar: "Lo alquilo todo el día para ti"

Franco Vidal le ofrece circuito ‘privado’ en Ate a streamer Zully para que aprenda a manejar: "Lo alquilo todo el día para ti"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Perú campeón del Mundial de Pokémon Unite 2025! Equipo nacional venció en la final al Zeta Division japonés

¡Perú campeón del Mundial de Pokémon Unite 2025! Equipo nacional venció en la final al Zeta Division japonés

LEER MÁS
Laura Spoya revela que planeó su propio ampay con misterioso hombre para participar en concurso: “Otro nivel de Marketing”

Laura Spoya revela que planeó su propio ampay con misterioso hombre para participar en concurso: “Otro nivel de Marketing”

LEER MÁS
Ibai enfrenta a Perú vs México en "Mundial de Desayunos" y mexicanos se quejan del plato elegido: "Que tristes chilaquiles"

Ibai enfrenta a Perú vs México en "Mundial de Desayunos" y mexicanos se quejan del plato elegido: "Que tristes chilaquiles"

LEER MÁS
Agencia revela los exorbitantes montos que cobran los streamers peruanos por shows en discotecas: “Piden viaje en avión”

Agencia revela los exorbitantes montos que cobran los streamers peruanos por shows en discotecas: “Piden viaje en avión”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Adolescente celebra sus 15 años y baila el vals con las fotos de sus padres que fallecieron en un accidente de tránsito

Comerciante de cacao muere apuñalado en presunto lío pasional en Chiclayo

Donald Trump revela que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra entre Rusia y Ucrania

Streamers

¡Perú campeón del Mundial de Pokémon Unite 2025! Equipo nacional venció en la final al Zeta Division japonés

Laura Spoya revela que planeó su propio ampay con misterioso hombre para participar en concurso: “Otro nivel de Marketing”

Ibai enfrenta a Perú vs México en "Mundial de Desayunos" y mexicanos se quejan del plato elegido: "Que tristes chilaquiles"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

APP de César Acuña intenta desmarcarse de tragedia de Trujillo: convoca al ministro del Interior para dar explicaciones

Rosa María Palacios rechaza promulgación de Ley de Amnistía: "El mensaje de impunidad está clarísimo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota