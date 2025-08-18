Tiktoker Cañita sorprende al llamar ‘amor’ a Zully en plena transmisión de Kick: “Mi niña”
Cañita y Zully están generando rumores de romance tras compartir contenido en Kick. Fans especulan una posible relación.
- Carlos Orozco afirmó que el incidente de Ricardo Morán con joven que agradeció a Dios en ‘Yo soy’ no habría gustado a los auspiciadores del canal
- Discoteca de la tiktoker Milenka registra baja asistencia tras polémica por expulsión de clientes en su primer día
El tiktoker Cañita compartió contenido con la influencer Zully el último fin de semana. Ambos llegaron hasta un mercado de Lima y realizaron un IRL, es decir, “en la vida real”. Muchos fans percibieron la fuerte química entre ambos y se generaron rumores de una posible relación sentimental. Cabe resaltar, que ambos jóvenes se conocen desde mucho antes de alcanzar la fama.
Tiktoker Cañita llama 'amor' a Zully en vivo de Kick
Durante la transmisión de Kick, Cañita y Zully llegaron hasta un mercado para comprar los ingredientes para preparar causa limeña. Cuando visitaban los puestos, algunos seguidores se acercaron para pedirles fotografías y fue ahí donde le dijo a la influencer: "Amor, una foto".
PUEDES VER: Laura Spoya revela que planeó su propio ampay con misterioso hombre para participar en concurso: “Otro nivel de Marketing”
Tras la preparación de la causa limeña, Cañita comentó sus ganas de volver a salir con Zully. Durante una conversación telefónica, el tiktoker se mostró muy cercano. "Dime mi niña, ¿ah sigues en stream?, dime Zully. (Mi reloj y mi cadena) lo olvidé a propósito para volver a verte, cuídate mucho", mencionó el influencer.
¿Desde cuándo se conoce Cañita y Zully?
La cercanía entre Zully y Cañita se volvió evidente tras la pelea de box amateur La Noche Dorada. Ambos influencers participaron y Alexis José Callañaupa, conocido como Cañita, mostró su apoyo a la creadora de contenido que perdió ante La Pinky.
PUEDES VER: Franco Vidal le ofrece circuito ‘privado’ en Ate a streamer Zully para que aprenda a manejar: "Lo alquilo todo el día para ti"
En reiteradas oportunidades, Zully resaltó que fue Cañita quien la apoyó varias veces en sus inicios. Incluso cuando ella atravesó un mal momento, el tiktoker viajó dos horas hasta su vivienda para darle apoyo emocional. "Desde cuando estaba en la promoción del colegio lo conozco. Él me apoyó mucho, fue mi salvación", comentó la influencer.