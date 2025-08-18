Tiktoker Cañita sorprende al llamar ‘amor’ a Zully en plena transmisión de Kick: “Mi niña”

Zully destacó que Cañita estuvo a su lado durante sus inicios, ayudándola emocionalmente en momentos complicados. | Foto: composición LR/ TikTok

El tiktoker Cañita compartió contenido con la influencer Zully el último fin de semana. Ambos llegaron hasta un mercado de Lima y realizaron un IRL, es decir, “en la vida real”. Muchos fans percibieron la fuerte química entre ambos y se generaron rumores de una posible relación sentimental. Cabe resaltar, que ambos jóvenes se conocen desde mucho antes de alcanzar la fama.

Tiktoker Cañita llama 'amor' a Zully en vivo de Kick

Durante la transmisión de Kick, Cañita y Zully llegaron hasta un mercado para comprar los ingredientes para preparar causa limeña. Cuando visitaban los puestos, algunos seguidores se acercaron para pedirles fotografías y fue ahí donde le dijo a la influencer: "Amor, una foto".

Tras la preparación de la causa limeña, Cañita comentó sus ganas de volver a salir con Zully. Durante una conversación telefónica, el tiktoker se mostró muy cercano. "Dime mi niña, ¿ah sigues en stream?, dime Zully. (Mi reloj y mi cadena) lo olvidé a propósito para volver a verte, cuídate mucho", mencionó el influencer.

¿Desde cuándo se conoce Cañita y Zully?

La cercanía entre Zully y Cañita se volvió evidente tras la pelea de box amateur La Noche Dorada. Ambos influencers participaron y Alexis José Callañaupa, conocido como Cañita, mostró su apoyo a la creadora de contenido que perdió ante La Pinky.

En reiteradas oportunidades, Zully resaltó que fue Cañita quien la apoyó varias veces en sus inicios. Incluso cuando ella atravesó un mal momento, el tiktoker viajó dos horas hasta su vivienda para darle apoyo emocional. "Desde cuando estaba en la promoción del colegio lo conozco. Él me apoyó mucho, fue mi salvación", comentó la influencer.