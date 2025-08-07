La leyenda del rocoto relleno relata la vez en que un chef cocinó para el diablo. | Foto: composición LR / Blog Viagens Machu Picchu / QueRicaVida

El rocoto relleno, plato bandera de Arequipa, es un símbolo de la gastronomía peruana que alberga una historia secreta. Por su peculiar creación y presentación es que se cuenta la leyenda sobre un cocinero que perdió a su hija. Por el dolor que sintió se dice que bajó al averno para recuperar su alma y, en un trato con el diablo, debía de crear un buffet.

Este mito clásico de la historia arequipeña alberga el misticismo y creencias del origen del rocoto relleno. Con sus características propias como el relleno de carne, queso derretido y el toque horneado, forma parte de la variada cocina de la ‘Ciudad Blanca’.

¿Cuál es la leyenda del rocoto relleno?

El rocoto relleno, según la leyenda, nace a raíz del encuentro del chef Manuel Masías y el diablo. El cocinero había perdido a su hija por lo que, en medio de la profunda tristeza, decide ir al infierno para rescatar su alma. Estando ahí se da cuenta de que ella era presa del demonio por lo que entre ambos pactaron lo siguiente: si el chef lograba crear un buen banquete, la niña sería libre.

Con lo que encontró usó su ingenio, fue ahí que tomó el rocoto e ideó el plan para complacer el hambre del diablo. Una vez presentado el plato principal al cual llamó ‘rocoto relleno’, el ente devoró todo a su paso. Aunque odió admitirlo se quedó maravillado con el sabor, cumplió su parte del acuerdo y soltó a la hija haciendo que vuelva a la vida.

¿Cuándo es el aniversario de Arequipa?

El aniversario de Arequipa se celebra cada 15 de agosto, en este 2025, se conmemoran los 485 años de su fundación por parte de los españoles. Según la Ley 24875, se indica que solo para la región es feriado no laborable por lo que, quienes trabajen, recibirán una remuneración.