El youtuber Gerardo Vásquez, conocido como Gerardo Pe, confirmó su reconciliación con la conductora Roxana Molina. Como se sabe, la pareja tuvo una larga relación de cinco años y hasta tenían planes de matrimonio. Sin embargo, todo acabó cuando la influencer revisó la laptop del creador de contenido y encontró chats comprometedores.

Gerardo Pe asegura nunca dejó de amar a Roxana Molina en Todo Good

Durante los recientes programas del podcast, Gerardo Pe era el blanco de varias bromas por parte de sus compañeros en conducción, Laura Spoya y Mario Irivarren y lo relacionaban con Roxana Molina. Cabe resaltar, que la creadora de contenido y locutora de Radio Moda, tuvo una larga relación con el youtuber; sin embargo, se alejaron tras un polémico incidente.

De esta forma, Gerardo Pe admitió que sigue enamorado de Roxana Molina y comentó que está más cerca que nunca con la locutora. Admitió que nunca dejó de amarla y reconoció que el tiempo que estuvo lejos de ella lo hizo reflexionar sobre la bonita relación que perdió.

"Es que yo nunca he estado desenamorado, jamás.Yo habré conocido a otras personas, habré sentido gusto, habré sentido como que afecto, pero nunca volví a sentir un amor tan grande como que el que sentía por Roxana. Jamás. Yo buscaba la personalidad de Roxana en otras personas. Hace unos días le dije, 'Agradezco al universo de que nos haya separado todo este tiempo porque de alguna manera me hizo dar cuenta de que tú eres la persona, ¿me entiendes? Tú eres la persona'", contó en el canal de Todo Good.

Al respecto, Laura Spoya atinó a comentar y dejó en evidencia que la pareja de influencers retomaron su relación. "¿Es la confirmación que ya sabíamos confirmada?", indicó.

¿Por qué terminaron Gerardo Pe y Roxana Molina?

Durante el podcast de Christopher Gianotti, Roxana Molina dio detalles de la ruptura con Gerardo Pe. La creadora de contenido dejó entrever que el youtuber le fue infiel y ella optó por finalizar la relación de forma tajante, hasta el punto de no verse por un año. Todo ello salió a la luz cuando la influencer revisó la laptop del conductor de Good Time y encontró varios chats de WhatsApp e Instagram.

"Fui a recoger un cable en su casa y encontré la computadora prendida, bueno, revisé, ‘5 años de relación, que puede pasar’. Yo entré a la computadora y yo dije que ‘carepalo’. Yo era más 'cachuda' que más mandada a hacer. Como el hombre te puede mentir en la cara, de verdad bien descarado, descubrí mensajitos. Justo cuando me iba a ir, llegó asustado porque él sabía que estaba ahí. Le dije ‘sabes que te mereces a alguien que sea igual que tú. Terminé y no lo volví a ver. Yo me quedé con el recuerdo de lo que éramos, me quedo con ese recuerdo", expresó en entonces.