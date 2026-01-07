Calles cerradas en Arequipa durante enero: estas son las rutas alternas recomendadas por la MPA

Dos obras sobre reparación de asfaltado se ejecutarán en Arequipa durante el mes de enero y con ello intensificará el tráfico vehicular, principalmente en las vías de acceso al Cercado. Al respecto, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) exhortó a las unidades de transporte público, taxistas y conductores particulares a usar las vías alternas sobre las obras en la avenida Álvarez Thomas y la avenida Lambramani. Ambos proyectos suman una inversión de más de S/3.280.000.

Cierre de la avenida Álvarez Thomas durante 60 días

Desde este miércoles 7 de enero, se iniciaron las obras de asfaltado en la avenida Álvarez Thomas, en el tramo comprendido entre el Museo Arqueológico de Tumbas de la Cultura Churajón y la intersección con la avenida Juan de la Torre, cerca al parque Selva Alegre. Son alrededor de 8 cuadras y se invertirá S/ 2.354.497.

Las obras solo se realizan en el carril de bajada, desde la calle Peral hasta el Puente Grau, en la calle Villalba. Además, el proyecto tendrá una duración de 30 días. Al finalizar ese periodo, se procederá al cierre del otro carril por un mes más.

Obras en la avenida Álvarez Thomas. Foto: MPA

Rutas alternas tras cierre de la avenida Álvarez Thomas

De acuerdo a la MPA, las unidades de transporte público deberán desviar su recorrido por las calles Peral (la vía será de un solo sentido de ingreso al Cercado), Ayacucho y Puente Grau. En tanto, los taxis y unidades particulares tendrán que usar vías alternas como La Paz, Melgar, Zela, San José y Moral.

Rutas alternas. Foto: MPA

Así mismo, unidades particulares podrán hacer uso de las calles Manuel Ugarteche para salir a la avenida Arequipa. También podrán utilizar los pasajes Selva Alegre, Pasaje Ripacha y Quinta Vivanco.

Cierre de la avenida Lambramani durante 30 días

Desde el último lunes 5 de enero, se cerró la avenida Lambramani, entre las avenidas Los Incas y Venezuela, cerca de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Se realizará trabajos de renovación de calzada y reparación de bermas durante 30 días.

Obras en la avenida Lambramani. Foto: MPA

Rutas alternas tras cierre de la avenida Lambravi

Al respecto, la comuna provincial informó que los vehículos que desean ingresar al Cercado deberán transitar por la avenida Los Incas, Nicolás Silva y luego a la avenida Venezuela.

Rutas alternas. Foto: MPA

En tanto, aquellos que opten por la ruta contraria tendrán que usar las avenidas Venezuela, Dolores y Los Incas. El monto de inversión es de S/1.382.000.