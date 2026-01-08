HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Bebé de 11 meses sale ilesa de accidente de tránsito que dejó 19 heridos en Arequipa

Vehículo donde viajaba la menor fue embestido por una camioneta, cuyo chofer huyó del accidente.

El accidente ocurrió en el óvalo de Apipa y dejo 19 heridos. Foto: Wilder Pari, La República
El accidente ocurrió en el óvalo de Apipa y dejo 19 heridos. Foto: Wilder Pari, La República

El padre de la pequeña Helen de once meses lo describe como un milagro. No encuentra otra palabra. Su hijita salió sin ningún rasguño de un accidente de tránsito en la ciudad de Arequipa que dejó a otros 19 pasajeros heridos, entre ellos la madre de la menor.

Los únicos signos del accidente en la pequeña eran manchas de polvo en sus ropones. La combi de transporte público en que viajaba con su mamá quedó volcada tras ser impactada por una camioneta que iba a toda velocidad. Tras el choque, el chofer de la camioneta huyó en su vehículo.

El accidente ocurrió a las 5.42 a.m. en el óvalo de Apipa, en el distrito de Cerro Colorado (Cono Norte de Arequipa), cuando la combi VBO-638 salía rumbo a la carretera Arequipa-Puno, entonces fue impactada por una camioneta que iba de norte a sur. Producto del choque, la combi terminó volcada.

Una nueva oportunidad

Policarpio Condorcahuana (25) es el padre de la pequeña Helen. Esta mañana la cargaba en sus brazos en las afueras del área de emergencia del Hospital Regional Honorio Delgado. Ambos esperaban el alta médica de la mamá, Sonia Llamoca (19), quien sufrió un corte en la pierna derecha.

La pareja reside en la provincia de Caylloma y estaba de visita en Arequipa, con unos parientes. Horas antes del accidente, la mamá y la niña se habían quedado con unos familiares y luego iban a encontrarse con Policarpio. El plan era que los tres retornen hoy a su tierra. El viaje tendrá que aplazarse, pero con el alivio de tener a la familia vivos. Un volver a empezar.

Heridos fueron trasladados al Hospital Regional Honorio Delgado. Foto: Wilder Pari, La República

Heridos fueron trasladados al Hospital Regional Honorio Delgado. Foto: Wilder Pari, La República

Sin heridos de gravedad

El accidente dejó en total 19 heridos, 18 de ellos referidos al Hospital Regional Honorio Delgado. Tres sufrieron fracturas y el resto contusiones. Ninguno presentó heridas que comprometan sus vidas.

El jefe del área de Emergencia del nosocomio, José Tanco, refirió que el servicio trabajó a su máxima capacidad, pues en horas previas habían llegado otros cuatro heridos de un accidente en el distrito de La Joya.

Vale mencionar que la combi de pasajeros carecía de SOAT, lo que fue un inconveniente para la atención inicial de los heridos. Al final se brindó el servicio médico a todos, además se activó el SIS para quienes pertenecían a este sistema.

Hallan camioneta implicada, pero sin chofer

Horas después del accidente, la Policía pudo ubicar a la camioneta que colisionó contra la combi, aunque no hallaron al conductor. El automóvil era de placa V9W- 865 y según el registro vehicular de Sunarp, está a nombre de Servicios Múltiples Mayvi S.A.C.

