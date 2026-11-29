La narrativa peruana actual atraviesa un periodo marcado por la cantidad y la calidad, aunque esta realidad genere discursos encontrados (como aquellos que ponen en duda precisamente este buen momento). La mayoría de los temas abordados por nuestros autores tienen que ver con una visión oscura o gris de la vida, y, sobre esa base, se escriben obras que recogen tendencias narrativas en boga o reafirman las propias poéticas, en el menor de los casos. Lo cierto es que la historia de la literatura exhibe, en gran medida, una tradición trágica, pero habría que revisar también otra tradición que, sin caer en el idealismo, explora la vida desde otra aproximación, como lo podemos ver en Las mil y una noches y en los relatos de Borges, por ejemplo.

En nuestro contexto local, acaba de aparecer La rebelión de los fantasmas. Vidas pasadas y acuerdos del alma (Gambirazio Ediciones), la segunda novela del consultor internacional Martín Salas. La obra nos presenta a Mario y su hija Camila. Mario, para más señas, atraviesa un periodo de duelo y, en un viaje con su hija al lugar de su infancia, empieza a prestarle atención a las inquietudes existenciales de la niña. En ese ejercicio signado por respuestas, el autor nos transporta por los sucesos más relevantes de la historia mundial y peruana que asombran a Camila. Para saber más de este libro con luz en medio de tanta ficción trágica, La República conversó con el autor.

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-La rebelión de los fantasmas no es una novela feliz, pero tampoco trágica.

-Sí, efectivamente, hay una tendencia a un lado más oscuro en términos de literatura, porque normalmente se entiende que uno es mucho más creativo cuando siente o transmite dolor. La rebelión no deja de tener ahí un par de aspectos en ese sentido entre las historias. Pero la novela nace porque siempre me han interesado algunas de las grandes preguntas de la existencia, de las que muchas veces no tenemos respuestas definitivas, como el sufrimiento; o por qué algunas personas aparecen en nuestra vida y sentimos que las conocemos de siempre. Cuando uno va haciéndose mayor y ha recorrido más de lo que le falta por recorrer en la vida, pues empieza a reflexionar.

-La novela empieza y adquiere varios caminos en función de las preguntas de la hija. Esta es una novela en donde hay mucho conocimiento de la historia y la filosofía, pero la manera en que está narrada no carga con la pesadez narrativa cada vez que se escriben sobre esos tópicos.

-Yo no vengo del mundo literario, pero la literatura siempre ha estado conmigo. He sido un ávido lector de la literatura latinoamericana y mundial, de los grandes clásicos. Me he nutrido siempre de esas referencias. Cuando comencé a escribir, lo hice partiendo de la idea de que quería que mis lectores entendieran lo que leen y, para hacerlo, recurrí a un lenguaje claro, sin complejidades técnicas; aunque en la novela hay muchos saltos temporales porque se desarrolla en el antiguo Egipto, la Francia medieval, el sur esclavista de Estados Unidos y en la Lima de los cincuenta. Apelo a la claridad del lenguaje. Hice lo mismo en mi novela de 2019, Amo y siervo.

-Últimamente, hay un temor a la claridad. Como si ella fuera algo menor.

-No hay que tenerle miedo a la claridad. Yo soy consultor internacional y he escrito en diversos periódicos de la región y puedo afirmar que la claridad es importante para poder transmitir. Yo recuerdo que el primer artículo que escribí, para El Espectador de Colombia, el editor me dijo que para ciertos temas hay que ir al punto, con frases cortas. Claro, está bien escribir así para un periódico, se dirá; pero también sé que la claridad es parte de la tradición literaria.

"La rebelión de los fantasmas" (Gambirazio Ediciones). Precio: S/ 68. Imagen: Difusión.

-Los saltos en el tiempo de la novela no son invitaciones al aburrimiento. Esto es algo que sí hay que subrayar.

-El libro no pretende ser adoctrinador. Acá también hay un tema de ego. La literatura siempre ha estado conmigo. He sido lector de Vargas Llosa, Cortázar y muchos clásicos. Faulkner me ayudó mucho para manejar la alternancia de hechos. Como escritor, no quiero vender ningún producto, solo quiero contar historias que me nacen. Para esta novela ha habido mucha investigación, también muchos viajes a los lugares en donde se ambienta. Busco que el lector lea sin que se aburra. Hay mucho prejuicio con la sencillez. Faulkner llegó a decir que cuando se leía a Hemingway no era necesario ir al diccionario. Lo dijo en tono de burla, pero no deja de ser cierto. Hemingway decía mucho en la sencillez de su lenguaje.

-Y luego Hemingway le respondió con “Pobre Faulkner. ¿De verdad cree que las grandes emociones vienen de las grandes palabras?”.

-Esa es la filosofía literaria que procuro plasmar en mis libros.

-Cada respuesta de Mario es una historia que lleva a otra. Hay mucho aquí de Las mil y una noches.

-Fue una referencia constante. Pero yo quise que la narración se sienta como un solo relato y no necesariamente como historias absolutamente independientes. Quería contar el tema de la continuidad del alma, que ese sea el vehículo para unir historias y fue muy importante dentro de la estructura que se fue entrelazando con la historia de Camila, Mario y la tía Laura. Siempre he creído que las mejores respuestas sobre la existencia, las hallamos en la ficción. Las mil y una noches, por ejemplo, es de esos libros que se leen durante toda una vida. Es una gran obra de la literatura universal que te habla de la existencia, por eso sus historias nos renuevan.

-¿El ser humano necesita de la ficción para seguir?

-Yo creo que sí. Todos necesitamos ficción, al menos yo sí la necesito.

-¿No venir del mundo literario te ha dado libertad para escribir? No se siente en tu prosa esa obligación de mostrar lo mucho que se sabe.

-Como no soy parte de esa comunidad, no sé cómo es su dinámica. Pero sí la intuyo. Yo escribo de una manera libre porque es la única manera que conozco. Uno transmite en sus libros una parte de la visión que tiene de la vida. Pocos escritores viven de sus libros. Por eso, los que estamos en la literatura, escribimos para compartir historias, para generar una comunidad de lectores. Y yo escribo sin pensar qué va a decir la gente del mundo literario o el crítico. Escribo como me nace. Mi visión de la vida es optimista. Es lo que siento ahora; a lo mejor mañana o pasado explore otra vertiente, pero no creo que haga un cambio brusco dentro de este aspecto optimista a un aspecto probablemente más complejo, más oscuro. Simplemente, no me nace; un escritor no puede ir en contra de su naturaleza.