¡Atención, bañistas! Miraflores cierra el acceso a 9 playas por oleaje desde este viernes La Municipalidad de Miraflores prohibió temporalmente el acceso y la permanencia de personas en nueve playas del distrito debido a las condiciones oceanográficas extraordinarias y al aviso de oleaje emitido por la Marina.

La Municipalidad de Miraflores ha restringido el acceso a nueve playas del distrito por condiciones oceanográficas extraordinarias, vigente desde el 27 hasta el 29 de noviembre.

La Municipalidad de Miraflores ha restringido el acceso a nueve playas del distrito por condiciones oceanográficas extraordinarias, vigente desde el 27 hasta el 29 de noviembre. composición LR

La Municipalidad de Miraflores restringió el acceso y la permanencia de personas en nueve playas del distrito debido a las condiciones oceanográficas extraordinarias que afectan el litoral peruano. La medida empezó a regir a las 00.00 horas de este viernes 27 de noviembre y se mantendrá, inicialmente, hasta las 5.00 horas del domingo 29.

La disposición fue adoptada en el marco del Aviso Especial de Oleaje N.° 50-26, emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, así como por los riesgos asociados a las actuales condiciones del mar.

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¡Atención, bañistas! Miraflores cierra el acceso a 9 playas por oleaje desde este viernes

¿Cuáles son las playas restringidas en Miraflores?

La medida comprende las siguientes nueve playas del distrito:

Los Delfines

Pampilla I

Pampilla II

Waikiki

Makaha

Redondo I

Redondo II

Estrella

Tres Picos

La restricción alcanza tanto el ingreso como la permanencia de personas en estos puntos del litoral durante el periodo establecido por la comuna.

Miraflores coordina operativo con la PNP y Fiscalía

Para garantizar el cumplimiento de la disposición, las áreas de Gestión de Riesgo de Desastres, Serenazgo y Fiscalización y Control de la Municipalidad de Miraflores realizarán acciones preventivas en la zona.

Estas labores se desarrollarán en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía de Prevención del Delito, con el objetivo de reducir el riesgo para vecinos, bañistas y visitantes ante las condiciones adversas del litoral.

La municipalidad señaló que la restricción responde también al contexto del Fenómeno El Niño y a las condiciones oceanográficas extraordinarias registradas en los últimos días.

Municipalidad evaluará si amplía o modifica la medida

La comuna informó que continuará evaluando las condiciones de seguridad de las playas y sus accesos. Cualquier modificación a las restricciones será comunicada a la población, tomando como referencia los pronunciamientos que emita la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

La medida se suma a otras acciones preventivas adoptadas en la Costa Verde debido al incremento de los oleajes y al riesgo que representan para quienes transitan o permanecen en las zonas cercanas al litoral.