Costa Verde restringida hasta nuevo aviso: Municipalidad de Lima cierra tránsito vehicular y peatonal La medida preventiva fue adoptada ante el riesgo de inundaciones, erosión y daños en la infraestructura vial. Restricciones continuarán mientras la Marina mantenga la alerta.

La Municipalidad Metropolitana de Lima restringió el tránsito en la Costa Verde por oleajes anómalos. La medida busca proteger a ciudadanos ante posibles inundaciones y daños infraestructurales. | composición LR

La Municipalidad Metropolitana de Lima restringió el tránsito en la Costa Verde por oleajes anómalos. La medida busca proteger a ciudadanos ante posibles inundaciones y daños infraestructurales. | composición LR

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) restringió el tránsito vehicular y peatonal en la Costa Verde debido a la intensificación de los oleajes anómalos registrados en el litoral peruano. La medida busca reducir el riesgo para conductores, peatones y personas que acuden a las playas ante posibles inundaciones, erosión y daños en la infraestructura.

La disposición fue comunicada por la comuna limeña luego de la alerta emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que advirtió sobre el incremento de los oleajes en la costa.

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De acuerdo con la MML, la restricción se sustenta en el Decreto de Alcaldía N.° 013-2026, que contempla medidas ante situaciones que puedan comprometer la seguridad de las personas y afectar la infraestructura vial de la Costa Verde.

Costa Verde restringida hasta nuevo aviso: MML cierra tránsito vehicular, peatonal y acceso a playas

Costa Verde permanecerá restringida hasta que pase la alerta

La municipalidad precisó que la medida no tiene una fecha específica de finalización. Las restricciones permanecerán vigentes mientras la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina mantenga las alertas por oleajes anómalos.

La MML indicó que la Gerencia de Movilidad Urbana y la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres estarán encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones dentro de sus competencias.

Además, la comuna limeña comunicará las medidas a las municipalidades distritales con jurisdicción en la Costa Verde para que adopten las acciones de prevención y control correspondientes.

Estas disposiciones alcanzan las actividades comerciales, turísticas, deportivas y artísticas, así como el uso de las playas ubicadas en este sector.

Oleajes anómalos continuarán durante el fin de semana

La restricción se produce en un contexto de oleajes anómalos que vienen afectando el litoral peruano y que podrían generar impactos en zonas cercanas al mar.

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a evitar acercarse a las zonas de riesgo, respetar las restricciones establecidas y seguir las recomendaciones oficiales.

La medida tiene carácter preventivo y busca evitar accidentes y proteger a la población frente a posibles afectaciones provocadas por el comportamiento del mar.