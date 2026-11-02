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¿Quiénes cobran los nuevos bonos de S/300 y S/350? Beneficiarios recibirán hasta S/700 en el padrón de fin de año tras ley del Congreso

La ley, que aún debe ser promulgada, autoriza una ampliación presupuestal de S/8.228 millones para financiar acciones en salud, infraestructura y afrontar el fenómeno El Niño.

¿Quiénes cobran los nuevos bonos de S/300 y S/350? Beneficiarios recibirán hasta S/700 en el padrón de fin de año tras ley del Congreso
¿Quiénes cobran los nuevos bonos de S/300 y S/350? Beneficiarios recibirán hasta S/700 en el padrón de fin de año tras ley del CongresoFoto: Andina/Composición LR
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Dos bonos extraordinarios de S/300 y S/350 fueron incluidos en una norma aprobada por el Congreso de la República. Los beneficios están dirigidos a trabajadores administrativos del sector Educación y usuarios del programa Pensión 65, respectivamente. En este último caso, el pago adicional se sumará a la subvención regular de noviembre-diciembre, por lo que los adultos mayores recibirán S/700 en total.

La autógrafa de la ley ya fue enviada al Gobierno y está pendiente de promulgación y publicación en el diario oficial El Peruano. Mientras que el bono para Educación contempla requisitos vinculados al régimen laboral y al registro en planillas del Estado, la subvención extraordinaria de Pensión 65 será gestionada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

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Pensión 65: ¿Quiénes recibirán S/700 y cuándo se entregará el pago adicional?

Los adultos mayores inscritos en Pensión 65 recibirán una subvención extraordinaria de S/350, de acuerdo con el artículo 4 de la autógrafa aprobada por el Congreso. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), mediante dicho programa, tendrá a su cargo la entrega del dinero durante el presente año.

El pago adicional se incorporará al depósito regular correspondiente al periodo noviembre-diciembre de 2026. Actualmente, la subvención ordinaria del programa asciende a S/350 por ese periodo. Por ello, con el monto extraordinario previsto en la norma, los usuarios recibirían un total de S/700.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de Pensión 65?

El esquema de pago establecido en la autógrafa contempla dos conceptos:

  • Subvención regular: S/350, correspondiente al periodo noviembre-diciembre de 2026.
  • Subvención extraordinaria: S/350 adicionales, autorizados por la nueva disposición.
  • Total previsto: S/700 por beneficiario durante dicho periodo.

La entrega del dinero estará a cargo del Midis a través de Pensión 65. La disposición establece que el monto adicional se otorgará junto con el abono habitual de fin de año, por lo que ambos conceptos conformarán el pago total previsto para los usuarios del programa.

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Bono de S/300 para trabajadores de Educación: ¿qué personal podrá cobrarlo y cuáles son los requisitos?

El segundo beneficio económico está dirigido al personal administrativo del sector Educación que se encuentra bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276. La bonificación extraordinaria asciende a S/300 y está contemplada en la autógrafa de la ley de crédito suplementario enviada al Gobierno.

La medida incluye a trabajadores de distintas dependencias públicas vinculadas con la gestión educativa. Entre ellos figuran los servidores administrativos de las direcciones regionales de Educación, las unidades de gestión educativa local (UGEL), los colegios públicos de educación básica y técnico-productiva, además de institutos y escuelas públicas de educación superior comprendidos en la disposición.

¿Qué requisitos deben cumplir los trabajadores para recibir los S/300?

Para acceder a la bonificación, el personal administrativo deberá cumplir las condiciones establecidas en el texto legal. Entre los criterios señalados se encuentran los siguientes:

  • Régimen laboral: pertenecer al Decreto Legislativo 276.
  • Registro en planillas: figurar en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) al 31 de agosto de 2026.
  • Vínculo laboral vigente: mantener una relación laboral a la fecha de entrada en vigor de la ley.
  • Entidad comprendida: pertenecer a alguna de las dependencias públicas del sector Educación incluidas en la disposición.

Según el documento, esta bonificación busca reconocer el trabajo del personal administrativo y contribuir a garantizar la culminación del año escolar y académico 2026. También considera las acciones que afronta el país ante las cond

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