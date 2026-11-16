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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 6 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTÍFICE SE DESPIDIÓ DE LOS PERUANOS

Sociedad

Visitó a los más vulnerables: León XIV bendijo a usuarios de Pensión 65 en su visita a casa de acogida del Callao

Durante su visita, el Santo Padre bendijo a los usuarios del programa Pensión 65, destacando la importancia de la dignidad en el cuidado de más de 50 adultos mayores. Fue uno de los últimos encuentros que tuvo antes de dejar el país.

Papa León XIV bendijo a adultos mayores
Papa León XIV bendijo a adultos mayores | Composición LR / DifusiónComposición LR / Difusión
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El papa León XIV sostuvo un emotivo encuentro antes de despedirse del Perú. El Santo Padre llegó a la casa de acogida Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados del Callao y dejó su bendición a los usuarios del programa Pensión 65.

“Esta casa del Callao es como un oasis de dignidad”, enfatizó el sumo pontífice, en alusión a las instalaciones del primer puerto del país que atiende, vela, da refugio y brinda calma a más de 50 adultos mayores.

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🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

Los usuarios del programa adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Antonio Chilo y Antonio Eleotero, pudieron estrechar la mano del vicario de Cristo y saludarlo directamente, además de pedirle que ore por la población más longeva del Perú.

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El encuentro permitió al obispo de Roma volver a la región donde fue administrador apostólico de la diócesis del Callao entre el 2020 y el 2021.

Puedes ver

Papa León XIV en Perú EN VIVO: Santo Padre se despide del país y aborda avión rumbo a Roma

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Testimonios de fe: usuarios de Pensión 65 lograron ver al papa León XIV en el Callao

Eleotero Pardo, un hombre que habla muy poco por las dificultades de su avanzada edad, cumplió su sueño de conocer al papa León XIV, con quien comparte un gran amor y devoción por el Señor de los Milagros. “El papa vino”, murmuró conmovido el octogenario.

“El secreto está en volver al encuentro con Cristo, en volver a los orígenes de nuestra fe. Un oasis, para producir vida, necesita un manantial accesible. Ese manantial son los sacramentos, la catequesis, la adoración eucarística y la caridad fraterna. No podemos sanar los cuerpos si olvidamos la medicina de la gracia que cura y fortalece el alma”, expresó el sumo pontífice, ante la mirada emocionada de todos los adultos mayores.

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