Ica: Pensionistas aprenden a prevenir el dengue ante el fenómeno de El Niño

Los adultos mayores son la población más vulnerable, por eso, el centro de atención de la ONP de Ica se convirtió en un aula educativa donde se brindaron charlas sobre cómo prevenir el dengue y evitar criaderos del zancudo transmisor.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) reforzó en el sur sus acciones frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño, con especial atención en la protección de sus pensionistas y la continuidad de los servicios en las zonas más vulnerables.

Video destacado LÓPEZ ALIAGA VS. FRANCIS ALLISON: ¿QUÉ DEFINIÓ LA ELECCIÓN EN LIMA? | LA VERDAD A FONDO

El equipo de especialistas de la ONP llegó a Ica para supervisar las charlas preventivas, la jornada de vacunación de pensionistas, así como las medidas que permitan garantizar que los asegurados continúen accediendo a los servicios de la ONP ante eventuales situaciones de emergencia.

PUEDES VER: Aumento del sueldo mínimo impacta en la ONP: pasos para pagar tu nueva cuota de S/160 como independiente

Junto a la Dirección Regional de Salud de Ica, desarrollaron una charla de prevención del dengue, con recomendaciones sencillas que pueden marcar la diferencia: cepillar y mantener tapados los recipientes de almacén de agua, eliminar floreros o reemplazar agua por arena, utilizar repelente y recurrir a mosquiteros cuando sea necesario.

Asimismo, se brindó orientación sobre cómo actuar ante las altas temperaturas que pueden provocar un golpe de calor en los adultos mayores, reforzando así los conocimientos para el autocuidado.

En coordinación con el equipo de inmunizaciones del sector salud, se realizó una campaña de vacunación para los adultos mayores que requerían completar su esquema de vacunas para estar protegidos frente a enfermedades prevenibles.

La ONP siempre está un paso adelante para informar, prevenir y preparar a los pensionistas y a sus familias con el fin de reducir riesgos frente a enfermedades y posibles emergencias asociadas al Fenómeno El Niño.