Pensión 65 se duplicaría a S/700: ¿quiénes cobrarían el nuevo monto y desde cuándo podría entregarse?

El Gobierno evalúa duplicar de S/ 350 a S/ 700 la subvención bimestral de Pensión 65 para más de 700.000 adultos mayores en situación de extrema pobreza. La medida forma parte de un proyecto de crédito suplementario que el Ejecutivo analiza para atender necesidades prioritarias durante este año.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informó que cada ministerio presentó sus requerimientos y que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evaluó los recursos necesarios para ejecutar las medidas planteadas. El proyecto todavía debe recibir el visto bueno del Consejo de Ministros antes de su eventual presentación al Congreso.

¿Quiénes recibirían la subvención de S/ 700?

El incremento alcanzaría a los usuarios de Pensión 65 que cumplen con los requisitos del programa. La subvención está dirigida a personas de 65 años a más que viven en situación de extrema pobreza y forman parte del padrón de usuarios.

Actualmente, Pensión 65 entrega S/ 350 cada dos meses. Para 2026, el cronograma establece que el pago correspondiente al periodo setiembre-octubre comenzará el 5 de octubre para quienes cobran en agencias y el 11 de noviembre para quienes reciben el dinero mediante empresas transportadoras de valores. Este calendario corresponde al monto vigente y no confirma que el eventual aumento se aplique en dichas fechas.

El crédito suplementario también contempla recursos para fortalecer el equipamiento de la Policía Nacional frente al crimen organizado, ampliar los empleos temporales mediante Llamkasun Perú y adquirir kits escolares para familias de bajos recursos.

¿Desde cuándo podría cobrarse el nuevo monto?

Por ahora, el Ejecutivo no ha establecido una fecha para el inicio del pago de S/ 700. El aumento depende de que el proyecto de crédito suplementario supere primero la evaluación del Consejo de Ministros y después obtenga la aprobación del Congreso.

Galarreta sostuvo que el Gobierno evalúa el pedido porque cada sector identificó acciones que requieren recursos adicionales. "Cada ministerio presentó propuestas en relación con las acciones que tienen que ejecutar, y el ministro de Economía, ha ido evaluando y recogiendo qué es lo que se necesita para poder acelerar las propuestas que habíamos hecho (…) Nuestro grado de endeudamiento es bajo, nuestras tasas de interés a nivel internacional también son bajas y las condiciones macroeconómicas del Perú son sólidas", señaló.

El jefe del gabinete vinculó además el pedido de recursos con las acciones de prevención frente al fenómeno El Niño. Tras una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Conagerd), explicó que el Gobierno evalúa adelantar la instalación de refugios para personas que viven cerca de cauces de ríos expuestos a posibles desbordes.

Por ello, aunque el Ejecutivo plantea que el aumento se financie con recursos adicionales para este año, el monto de S/ 700 todavía constituye una propuesta y no existe una fecha oficial para su entrega.