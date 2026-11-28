Hospitales del norte del Perú se quedan sin camas UCI mientras el dengue ya deja 148 fallecidos Lambayeque y Piura enfrentan hospitales sin disponibilidad de camas de cuidados intensivos, mientras La Libertad registra una ocupación crítica. El incremento de contagios y las lluvias agravan la presión sobre los establecimientos de salud, donde pacientes esperan atención en pasillos y espacios improvisados.

En Lambayeque, pacientes infectados con dengue esperan atención en pasadizos del hospital, obligando a las familias a buscar ayuda en clínicas privadas debido a la saturación de los servicios de salud.

En Lambayeque, pacientes infectados con dengue esperan atención en pasadizos del hospital, obligando a las familias a buscar ayuda en clínicas privadas debido a la saturación de los servicios de salud.

Con información de Sergio Verde, Emmanuel Moreno y Almendra Ruesta.

La falta de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en hospitales del norte del país enciende las alarmas ante el avance del dengue y las emergencias ocasionadas por las lluvias. Lambayeque y Piura figuran entre las regiones donde los establecimientos consultados por la Defensoría del Pueblo ya no reportan espacios disponibles para pacientes críticos. En La Libertad, la situación también es preocupante: la Gerencia Regional de Salud reconoce que apenas quedan tres camas UCI disponibles.

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El problema coincide con el incremento de contagios. Según los últimos datos de la Sala Situacional del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), Lambayeque, Piura y La Libertad suman 60.828 casos de dengue. La presión epidemiológica aumenta la demanda de atención hospitalaria en territorios que, además, afrontan precipitaciones que afectan la infraestructura y las condiciones de funcionamiento de sus establecimientos.

La Defensoría del Pueblo advirtió el 25 de noviembre que los hospitales del Minsa y EsSalud consultados en Lambayeque y Piura no contaban con camas UCI disponibles. En La Libertad, la disponibilidad se concentraba en seis camas del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN). La institución alertó que esta situación compromete la atención oportuna tanto de pacientes con dengue grave como de personas con otras enfermedades que necesitan cuidados intensivos.

Lambayeque: pacientes esperan en pasadizos y familias recurren a clínicas privadas

En Lambayeque, el avance del dengue ya se refleja en los servicios de emergencia. En el hospital Regional, pacientes con síntomas de la enfermedad esperan atención en pasadizos y espacios que no están destinados a la hospitalización. La falta de camas también obliga a algunas familias a buscar alternativas en establecimientos privados.

María Rodríguez Nizama contó a La República que su nieta de cinco años sufrió complicaciones renales por dengue hemorrágico y necesitó una intervención de emergencia. La menor requirió la colocación de un catéter para drenar sus riñones y debía someterse a otra operación para retirarlo. La abuela también pidió ayuda con unidades de sangre, pues otros integrantes de su familia contrajeron la enfermedad.

"Los pacientes están sentados en el suelo de los pasadizos porque no hay camas, está saturado el hospital", relató.

Otro caso es el de un paciente de 62 años que tuvo que ser trasladado a la clínica Juan Pablo II porque no encontró una cama disponible en el hospital público. Su familiar, Cleotilde Cercado Leiva, explicó que la atención privada representa un gasto de hasta S/500 diarios entre cama, atención médica y medicamentos. El paciente llevaba alrededor de diez días internado sin mostrar una mejoría.

El gerente regional de Salud, Yonny Ureta Núñez, indicó que Lambayeque dispone de alrededor de 70 camas UCI entre el Minsa y EsSalud. Sin embargo, precisó que el 35% está ocupado por pacientes con dengue, mientras que el resto atiende otras patologías. Por ahora, no existen planes inmediatos para ampliar estas unidades, debido a la necesidad de adecuar espacios hospitalarios.

Ante este escenario, el ministro de Salud, Luis Dyer, anunció que los pacientes que requieran cuidados intensivos serán trasladados por vía aérea a Lima, con gastos asumidos por el Minsa.

La situación epidemiológica también preocupa. Al 24 de noviembre, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental reportaba 11.885 casos confirmados y 45 fallecidos en Lambayeque. Los contagios se concentraban principalmente en Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel.

La Libertad: solo tres camas UCI disponibles y pacientes esperan bajo el sol

En La Libertad, la Gerencia Regional de Salud informó que solo quedan tres camas UCI disponibles de un total de 60. El gerente Gerardo Florián señaló que el 95% de estos espacios está ocupado, en un contexto de aumento de pacientes con dengue y otras enfermedades.

La presión también alcanza a los establecimientos de menor complejidad. En el centro de salud Melvin Jones, ubicado en Alto Trujillo, los pacientes deben esperar durante varias horas bajo el sol para recibir atención. Una madre que acudió con su pareja, ambos con síntomas de dengue, describió las condiciones que enfrentan: "No hay camas, ni sombra. Tenemos que esperar al sol".

Una situación similar ocurre en el hospital distrital Santa Isabel, en El Porvenir, y en el hospital Jerusalén, en La Esperanza, donde los pacientes esperan en pasillos y espacios que no están destinados a la atención habitual.

La gobernadora regional Johana Cabrera anunció la habilitación de nuevas camas de vigilancia clínica para atender a los pacientes graves. Entre las medidas figuran 20 camas en Salaverry, 20 en Aranjuez y 10 en Jerusalén. También se proyectó habilitar otros espacios en Gran Chimú y ampliar la capacidad del hospital Jerusalén y del Hospital Regional.

Sin embargo, estas camas de vigilancia clínica no equivalen a unidades de cuidados intensivos. La diferencia resulta importante ante la necesidad de atender a pacientes que requieren soporte especializado.

La Gerencia Regional de Salud reportó 15.399 casos confirmados y 13 fallecidos en uno de los cortes informados por sus autoridades. La Libertad se mantiene entre las regiones con mayor cantidad de contagios del país.

Piura: Pachitea agota sus camas para dengue y lluvias afectan al hospital regional

En Piura, la presión sobre el sistema sanitario comienza desde el primer nivel de atención. En el centro de salud de Pachitea, el jefe médico Juan Carlos Vergara Ramos informó que reciben entre 45 y 60 pacientes por turno. De ese total, alrededor de 30 presentan sospecha de dengue y entre cuatro y cinco llegan diariamente con signos de alarma que requieren hospitalización.

El establecimiento habilitó cinco camas exclusivas para pacientes con dengue en un antiguo ambiente de pediatría. Sin embargo, todas están ocupadas y el personal también utiliza camillas para atender a quienes necesitan permanecer internados. En total, el médico calculó que tenían alrededor de ocho pacientes hospitalizados por esta enfermedad.

"La rotación de camas es un poco lenta y complicada", explicó Vergara. Los pacientes con signos de alarma deben permanecer hospitalizados al menos dos días, lo que dificulta liberar espacios para nuevos ingresos.

Aunque descartó que el establecimiento esté colapsado, advirtió que la situación podría complicarse si los contagios continúan en aumento. Por ello, consideró necesario habilitar otro ambiente y contar con presupuesto para implementar unidades de vigilancia clínica y contratar más personal. También recordó que el centro de salud ya tuvo que acondicionar espacios adicionales durante anteriores brotes de dengue.

A esta presión se suman los daños ocasionados por las lluvias en el hospital regional José Cayetano Heredia. EsSalud informó que las filtraciones y la humedad obligaron a trasladar preventivamente a 11 pacientes de la Unidad de Vigilancia Clínica (UVICLIN) al auditorio y a otros cinco de cuidados intermedios al área de Cirugía.

Las precipitaciones también afectaron el quirófano II, por lo que la institución evalúa suspender temporalmente las cirugías electivas. Además, suspendió el servicio de Terapia Física y reprogramó las atenciones de Imágenes. Aunque las consultas médicas mantienen su programación, las afectaciones evidencian cómo las emergencias climáticas comprometen la infraestructura y la continuidad de los servicios de salud.

Especialista advierte consecuencias para pacientes y familias

Para Gianina Orellana, especialista en incidencia y políticas públicas en salud y vicepresidenta de Una Vida por Dakota, que un hospital llegue a cero disponibilidad de camas UCI representa una limitación que puede comprometer la oportunidad de atención y poner en riesgo la vida de los pacientes.

La especialista explicó que, ante la falta de espacios, las familias deben recorrer distintos establecimientos, gestionar referencias o buscar atención fuera de sus regiones. Esta situación también genera gastos de transporte, alimentación y alojamiento, además de una fuerte carga emocional.

Orellana identificó la debilidad del primer nivel de atención como uno de los problemas estructurales del sistema sanitario. La falta de personal, medicamentos, equipamiento y capacidad resolutiva provoca que pacientes que necesitan atención temprana lleguen a hospitales con cuadros agravados.

A ello se suma la desigualdad territorial, pues los servicios de alta complejidad y los especialistas se concentran en Lima. "La atención no puede depender del lugar donde vive el paciente ni de la capacidad de su familia para conseguir una cama o trasladarlo", sostuvo.

La especialista consideró necesario fortalecer las redes de atención, mejorar los mecanismos de referencia y garantizar información actualizada sobre la disponibilidad de camas y servicios especializados. También pidió priorizar la prevención y la planificación sanitaria para evitar que las autoridades actúen únicamente cuando los hospitales alcanzan su límite.