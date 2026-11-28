LA AERONAVE. Después de perder la estabilidad, el helicóptero de la FAP chocó y explosionó.

LA AERONAVE. Después de perder la estabilidad, el helicóptero de la FAP chocó y explosionó.

El choque de una de las palas del rotor de un helicóptero Mi171-Sh contra un cerro, originó la desestabilización de la aeronave, que cayó y explosionó con sus seis tripulantes de la Fuerza Aérea del Perú y tres efectivos del Ejército.

El trágico accidente ocurrió cuando el helicóptero de matrícula FAP-636 incursionó hasta la zona de Sanabamba, en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), para rescatar a tres miembros del Ejército que habían sido parte de una operación antiterrorista.

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Entre las víctimas figuran el copiloto, capitán FAP Bruno Rivas Zegarra, y los suboficiales FAP Jorge Evanan Mendoza (ingeniero de vuelo), Luis Alcántara Castillo (mecánico); Francklin Odar Yovera (paramédico) y Marco Palomino Ayme (armero). Todos sufrieron graves quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

Quedó en muy mal estado y se encuentra con pronóstico reservado, el piloto de la aeronave, el comandante FAP Enzo Espinoza Roque.

También perdieron la vida los suboficiales del Ejército Crisólogo Contreras Huamán, Segundo Pereira Yahuambe y Carlos Huanillo Santamaría.

Los tres pertenecían al componente de las Fuerzas Especiales de la Cuarta División del Ejército y de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho.

Conforme a los primeros reportes, los efectivos eran parte de una operación antiterrorista contra la banda criminal autodenominada Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), un remanente extremista vinculado al narcotráfico que lidera el cabecilla Víctor Quispe Palomino, alias camarada 'José'.

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Malas condiciones climáticas

El accidente se registró al promediar las 10.00 p. m. del jueves 26 de noviembre, cuando el helicóptero de fabricación rusa de la FAP se dirigió al Vraem para extraer a los miembros de una patrulla antiterrorista en Sanabamba, distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, en Ayacucho.

La aeronave de la FAP partió de las instalaciones del Comando Especial Vraem (CEVRAEM), con sede en el distrito de Pichari, provincia cusqueña de La Convención. Partió en compañía de otro helicóptero Mi-17 del Ejército que le daba cobertura ante una eventual emboscada de los narcoterroristas que pululan en el área.

Esa noche del jueves 26 de noviembre, según fuentes con conocimiento en el tema, las condiciones climatológicas no eran favorables, debido a la intensa llovizna y la presencia de tormentas de viento que impedían que el helicóptero descendiera en un punto estratégico. Pese a ello, la aeronave logró su objetivo por persistencia.

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Sin embargo, mientras extraían al personal militar, una de las palas del rotor, o la cola del helicóptero, impactó con la parte de cerro montañoso plagado de árboles, originando que el helicóptero perdiera estabilidad y terminara estrellándose con una fuerte explosión.

Los tripulantes quedaron atrapados entre los fierros retorcidos de la aeronave.

En un comunicado oficial el Comando Especial VRAEM confirmó la muerte de ocho efectivos militares y el rescate del piloto con vida, pero muy mal herido, luego de un trabajo de búsqueda y rescate en la zona.

El reporte del CEVRAEM señala que el piloto de la aeronave, el comandante FAP Enzo Espinoza Roque, fue evacuado a Lima para una intervención quirúrgica de urgencia.

El comandante Espinoza presenta graves quemaduras en el cuerpo.

El helicóptero de matrícula 636 FAP tiene una antigüedad de 38 años y fue fabricado por la empresa rusa Kazan Helicopter en 1987.

La Fuerza Aérea ha dispuesto la instalación de una comisión investigadora para determinar cuáles fueron las causas que originaron el accidente que le costó la vida a ocho efectivos militares.

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'Pitbull', el piloto que sobrevivió

El comandante FAP Enzo Espinoza Roque es conocido por sus compañeros por el apelativo de 'Pitbull', un experimentado oficial que participó en varias operaciones militares contra los remanentes del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).

En agosto de 2022, el comandante Espinoza fue parte del componente aéreo en la Operación Patriota, cuyo objetivo principal era la captura del camarada 'José'. En esa oportunidad las fuerzas del orden incursionaron en el corazón del Vizcatan, donde dieron un duro golpe a la banda narcoterrorista.