Perú supera los 3.000 fallecidos por accidentes de tránsito y alcanza su cifra más alta de los últimos seis años El SINADEF contabiliza 3.051 muertes hasta el 23 de noviembre, más que en todo 2025. Especialistas advierten que la infraestructura vial, la imprudencia de los conductores y la falta de prevención mantienen la inseguridad en las calles y carreteras.

Perú ya superó en noviembre el total de personas fallecidas por accidentes de tránsito durante todo el año pasado. Hasta el 23 de noviembre, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) contabilizó 3.051 muertes, frente a las 3.027 registradas en los doce meses de 2025. Se trata del acumulado más alto de los últimos seis años, aunque todavía falta incorporar los últimos días de noviembre y diciembre.

El aumento también resulta evidente al comparar los registros anteriores. En 2024 se reportaron 2.624 fallecidos; en 2023, 1.818; en 2022, 2.409; en 2021, 2.676; y en 2020, 1.815. El registro parcial de 2026 ya supera todos esos valores y evidencia la magnitud de un problema que no se limita a las infracciones de los conductores.

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Detrás de las cifras hay familias que pierden a sus integrantes. Esta semana, en el Callao, Lesly Elizabeth Quezada Luna, de 34 años, murió cuando el automóvil en el que viajaba quedó atrapado entre dos tráileres. La mujer dejó a tres hijos menores. En Ica, Flor de María Quijandría Chávez, de 43 años, falleció en un triple choque cuando trasladaba a su hija de 11 años al colegio; la menor sobrevivió, pero resultó herida. La víctima también tenía otros dos hijos. En Huancavelica, tres policías murieron luego de que el patrullero en el que viajaban cayera a un abismo. Son episodios recientes que muestran el impacto de la siniestralidad más allá de los registros estadísticos.

La atención a las víctimas de accidentes es crítica, con costos médicos que pueden arruinar a las familias. Foto: Francisco Erazo/LR

Las causas no se reducen a la imprudencia al volante

La Policía Nacional registró 56.210 siniestros viales hasta septiembre de 2026. Entre las principales causas identificadas figuran la imprudencia del conductor y el exceso de velocidad. Los choques concentran la mayor parte de los incidentes, mientras que los despistes, atropellos y choques con fuga también forman parte de los reportes. Además, los viernes y sábados reúnen una mayor cantidad de accidentes.

Sin embargo, para Cynthia Yamamoto, especialista en transporte, atribuir la siniestralidad únicamente al comportamiento de quienes conducen deja fuera un factor determinante: las condiciones de las vías y el diseño de las ciudades. La especialista advierte que la infraestructura suele priorizar el desplazamiento de vehículos y no garantiza cruces seguros para peatones ni espacios adecuados para ciclistas.

"Es la forma en la cual está diseñada la ciudad que no permite a las personas desplazarse de manera adecuada ni segura", sostuvo a La República. A su juicio, las investigaciones de accidentes suelen concentrarse en determinar si el conductor o el peatón cometió una infracción, pero no siempre examinan si la vía ofrecía condiciones para evitar el siniestro.

La especialista considera necesario implementar auditorías viales que permitan identificar puntos peligrosos y corregir deficiencias de infraestructura. También plantea crear una autoridad nacional de seguridad vial que supervise estas evaluaciones, fiscalice las condiciones de circulación y proponga mejoras a las normas de tránsito.

Peatones, ciclistas y motociclistas se encuentran entre los usuarios más expuestos. Por ello, Yamamoto plantea reforzar la construcción de veredas y cruces seguros, implementar ciclovías adecuadas y controlar la velocidad de los vehículos. También advierte que las respuestas de las autoridades suelen aparecer después de accidentes graves, con anuncios de sanciones más severas, pero sin cambios sostenidos en las condiciones que generan los riesgos.

Prevención y atención a las víctimas

La fiscalización es otro de los puntos que requiere atención. El control de velocidad mediante cinemómetros y cámaras, los operativos policiales y la revisión de los procedimientos para otorgar licencias forman parte de las medidas que propone Yamamoto. La especialista advierte que no basta con aumentar las sanciones si no existe una política sostenida para prevenir los accidentes.

A las deficiencias de prevención se suman las dificultades que afrontan las personas que sobreviven a un accidente. Carlos Villegas, director de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (AVIACTRAN), advierte que las lesiones graves pueden obligar a las familias a asumir gastos médicos que se prolongan durante meses y comprometen sus ingresos. La situación se agrava cuando el afectado pierde la posibilidad de trabajar y necesita operaciones o rehabilitación.

"Si una persona es pobre y sufre un accidente, termina siendo más pobre", señala Villegas. El representante cuestiona que la cobertura del SOAT resulte insuficiente para determinados tratamientos y sostiene que la atención de las víctimas no debe limitarse a las primeras intervenciones médicas. También debe contemplar la recuperación posterior y las necesidades de quienes quedan con secuelas.

Villegas plantea, además, que los conductores de transporte público, interprovincial y de carga pasen por evaluaciones médicas periódicas para detectar problemas de visión, somnolencia y enfermedades que puedan afectar su capacidad al volante. Otra de sus propuestas es implementar programas de sensibilización y rehabilitación para quienes tienen licencias inhabilitadas, en lugar de limitar la respuesta a la sanción.

Según indicó, en agosto de 2026 presentó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones una iniciativa dirigida a ese grupo de conductores. El planteamiento contempla evaluaciones médicas, actividades comunitarias vinculadas con la atención de emergencias y mecanismos de reparación voluntaria. También propone la creación de juzgados especializados en materia de tránsito para atender las infracciones de mayor gravedad.