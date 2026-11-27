Reportan caída de la Sala Situacional del Dengue del Minsa en pleno repunte de casos y lluvias torrenciales La plataforma del Minsa para consultar la evolución del dengue está fuera de servicio, complicando el acceso a datos sobre contagios en medio de lluvias intensas.

Usuarios reportaron que la Sala Situacional del CDC muestra un mensaje de error y no permite verificar información crítica, justo cuando los casos aumentan en el país.

Usuarios reportaron que la Sala Situacional del CDC muestra un mensaje de error y no permite verificar información crítica, justo cuando los casos aumentan en el país. Foto: Difusión

La plataforma oficial del Ministerio de Salud (Minsa), que permite consultar la evolución del dengue a nivel nacional, permanece fuera de servicio en medio del aumento de contagios y las intensas lluvias que afectan a distintas regiones del país. La interrupción fue reportada en redes sociales, donde usuarios advirtieron que el portal llevaba más de cuatro horas sin funcionar y mostraba un mensaje de error por conexión cerrada.

Se trata de la Sala Situacional diaria del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), herramienta que permite revisar información sobre contagios, fallecimientos y distribución territorial de la enfermedad. Su caída impide acceder a las actualizaciones epidemiológicas en un contexto en el que las precipitaciones dejan calles y espacios inundados, condiciones que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

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Sala Situacional del Dengue del Minsa permanece inaccesible tras reporte en redes sociales

La alerta sobre el funcionamiento del portal fue difundida a través de la red social X. En la publicación se informó que la plataforma no permitía consultar la información epidemiológica y que, al intentar ingresar, aparecía el mensaje ERR_CONNECTION_CLOSED, correspondiente a una conexión interrumpida.

La interrupción limita el acceso de ciudadanos, periodistas y autoridades locales a una fuente oficial para conocer la evolución de la enfermedad. El tablero del CDC permite consultar indicadores como contagios, defunciones y zonas con mayor transmisión. Su indisponibilidad ocurre mientras las lluvias generan acumulaciones de agua en diferentes localidades del norte, entre ellas sectores de Piura, donde los aniegos también alcanzaron espacios públicos y el estadio Miguel Grau.

Dengue supera los 12.000 casos en Lima y Lima Norte registra todas sus camas UCI ocupadas

El panorama epidemiológico coincide con una elevada demanda de atención hospitalaria. Según el reporte del Minsa actualizado al 27 de noviembre, Lima Norte tiene sus 10 camas UCI ocupadas, por lo que no dispone de plazas libres. En el Hospital Nacional Sergio E. Bernales también se registra la totalidad de camas ocupadas y dos de los pacientes internados corresponden a casos de dengue.

En Lima Metropolitana se contabilizan 12.328 contagios, de acuerdo con el registro epidemiológico con corte al 26 de noviembre. Lima Norte concentra 5.805 casos, distribuidos en 3.587 confirmados y 2.218 probables, además de seis fallecidos. Lima Este, por su parte, tiene 30 de sus 31 camas UCI ocupadas y solo una disponible. A nivel nacional, la actualización epidemiológica citada registra 129.388 casos, entre confirmados y probables, 128 fallecidos por dengue y otras 58 defunciones que permanecen en investigación.

Sobre el incremento de contagios, el director general del CDC del Minsa, César Munayco, explicó que está relacionado principalmente con las temperaturas elevadas asociadas al fenómeno El Niño. Estas condiciones, que se intensificaron desde agosto y septiembre, favorecen la reproducción y expansión del mosquito Aedes aegypti. En Lima Norte, Carabayllo, Comas y Ancón figuran entre los distritos con mayor presencia de casos, donde el sector Salud desarrolla acciones de control vectorial y vacunación.