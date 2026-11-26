Magaly Medina encara a Malú Ferrer por su relación con Jhon Kelvin: “Estás tratando de defender a un adicto” Magaly Medina cuestionó a Malú Ferrer por su vínculo con Jhon Kelvin durante su lucha contra el alcoholismo, señalando que intenta salvar al cantante pese a sus adicciones.

Magaly Medina cuestionó a Malú Ferrer durante la emisión de su programa 'Magaly TV, la firme', luego de que la modelo explicara cómo es su comunicación con Jhon Kelvin en medio del proceso de abstinencia del alcohol que atraviesa el cantante. La expareja del intérprete contó que debe mantener una postura firme al hablar con él, pues de lo contrario, no cumpliría los acuerdos establecidos para afrontar sus problemas con la bebida.

Ante esta explicación, la conductora de ATV puso en duda que esa forma de comunicarse fuera la más adecuada, teniendo en cuenta la situación que atraviesa el cantante. "Estás tratando de salvar a un adicto, porque finalmente es lo que estás haciendo. Estás confiando en alguien que crees que se va a salvar", expresó Medina al referirse a la postura de la modelo.

Malú Ferrer revela cómo es su trato con Jhon Kelvin durante su proceso de abstinencia

La modelo explicó que debe ser firme con su expareja debido a los problemas relacionados con el consumo de alcohol que él enfrenta. Según contó, necesita establecer límites claros para que el cantante respete los acuerdos que ambos mantienen.

"Con Jonathan toca ser muy mano fuerte. Él me dice que soy muy exagerada. Él es un ser muy complejo, entonces a él hay que decirle las cosas muy tajante, porque si no, no funciona", indicó la madre de los hijos de Jhon Kelvin, quien también dejó abierta la posibilidad de retomar su vínculo sentimental con el cantante.

¿Por qué terminaron Jhon Kelvin y Malú Ferrer?

Durante su intervención en el programa conducido por Magaly Medina, la expareja evitó dar detalles acerca de los motivos por los cuales decidieron separarse. Sin embargo, mencionaron que la ruptura está estrechamente ligada a una falta por parte del cantante a los acuerdos que decidieron mantener para mantener su relación.

"[Ella] sí vio algo, pero me refiero a nada malo. Fue algo que se podía haber manejado. El acuerdo que ella tenía hacia conmigo, que es un acuerdo interno, yo no lo cumplí. Pero en realidad no era algo como para terminar la relación", manifestó Jhon Kelvin al explicar su versión sobre la ruptura.