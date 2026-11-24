Cierran tramos de la Costa Verde por oleajes anómalos: estas son las rutas alternas La Municipalidad Provincial del Callao restringió el tránsito vehicular desde Chucuito hasta el acceso a la avenida Santa Rosa, mientras que en Miraflores solo dos carriles permanecen habilitados por los daños que dejó el fuerte oleaje en la playa Waikiki.

La Marina de Guerra advierte que los oleajes anómalos persistirán hasta el 27 de noviembre, con 95 puertos en el país cerrados.

La Marina de Guerra advierte que los oleajes anómalos persistirán hasta el 27 de noviembre, con 95 puertos en el país cerrados. Foto: composición MML/Difusión

Los oleajes anómalos que afectan el litoral peruano provocaron restricciones en distintos tramos de la Costa Verde. En el Callao, la Municipalidad Provincial dispuso el cierre preventivo de la vía en sentido de norte a sur, desde Chucuito hasta el acceso a la avenida Santa Rosa, mientras permanezca vigente la alerta de la Marina de Guerra del Perú.

La medida también afecta a los conductores que utilizan esta ruta para llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ante ello, el terminal aéreo recomendó a los pasajeros con vuelos programados tomar vías alternas y salir con anticipación para evitar retrasos.

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Para continuar con sus desplazamientos, la municipalidad chalaca recomendó utilizar el jirón Loreto, la avenida Costanera y la avenida La Marina.

Costa Verde en Miraflores pierde un carril por daños en playa Waikiki

La situación también afecta a otro sector de la Costa Verde. En Miraflores, el tránsito vehicular quedó restringido a dos carriles en sentido de norte a sur debido a los daños que ocasionaron los oleajes anómalos en la playa Waikiki.

La fuerza del mar destruyó un tramo de la vereda y afectó al menos dos postes de alumbrado público. Uno de ellos ya fue reemplazado, mientras que otro permanece sobre parte de la vía, según informó América Noticias.

En Miraflores, un tramo de la vereda colapsó en la playa Waikiki, lo que limita el tránsito a dos carriles.

El gerente de Desarrollo Urbano, José Oviedo, explicó que la restricción del tercer carril tendrá carácter permanente. La medida busca reservar una franja para el tránsito mínimo de peatones y ciclistas, además de evitar que el peso de los vehículos provoque nuevos daños en el borde costero.

El funcionario también advirtió que la erosión podría continuar debido a las condiciones del terreno expuesto tras el colapso de la vereda. Para recuperar la zona, EMAPE deberá coordinar obras civiles con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). El plazo dependerá de los procedimientos y las autorizaciones correspondientes.

Oleajes anómalos continuarán hasta el viernes 27 de noviembre

Las restricciones en la Costa Verde coinciden con el pronóstico de oleajes anómalos que se extenderán hasta el viernes 27 de noviembre, según la Marina de Guerra. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) informó que 95 puertos permanecen cerrados en el país: 28 en el litoral norte, 50 en el centro y 17 en el sur.

La Dirección de Hidrografía y Navegación advirtió que el nivel del mar presenta anomalías positivas significativas, relacionadas con la intensificación de El Niño y El Niño Costero. Esta condición, sumada a los oleajes previstos y a la influencia de las mareas, podría incrementar el riesgo de inundaciones y erosión en sectores vulnerables del litoral.

Ante este escenario, la Marina exhortó a la población a respetar las disposiciones de seguridad y evitar actividades recreativas, deportivas, pesqueras y portuarias que puedan poner en riesgo su integridad.