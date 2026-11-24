Rafael López Aliaga asumirá como primer regidor si no revierte la decisión del JNE sobre reelección encubierta En su entrevista en 'Sin Rodeos', el exalcalde anunció que apelará la decisión del JNE ante el tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Por otro lado, respaldó que Jeanette Alonzo asuma como alcaldesa de Lima.

El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que asumirá el cargo de primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a partir del 1 de enero de 2027, en caso de no conseguir revertir el fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la reelección encubierta.

Durante una entrevista en el programa 'Sin Rodeos', el pasado domingo 22 de noviembre, López Aliaga afirmó que recurrirá al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial por la vía competencial y penal, para revertir el fallo del JNE. No obstante, al ser consultado sobre si asumiría el cargo de primer regidor en caso de no obtener un pronunciamiento favorable en menos de un mes, respondió afirmativamente.

Video destacado KEIKO EN CHINA Y LÓPEZ ALIAGA INSISTE EN SER ALCALDE FT. ZUNINI | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Yo respeto la ley (...) Efectivamente (Jeanette Alonzo asumiría como alcaldesa)", declaró. "¿Y usted como regidor?", consultó la periodista. "Claro, pero por qué no. Lo que están reventando es al Perú teniendo un JNE de esta calaña; lo que está dando es una inseguridad jurídica brutal", enfatizó el exburgomaestre.

"El jurado agotó su última instancia. ¿Qué me queda? Ir al TC, al derecho penal también y competencial", acotó.

En esa misma línea, el excandidato a alcalde mencionó que "no estaba dentro de sus planes" postular a la alcaldía de Lima; sin embargo, señaló que asumió la postulación debido a que Luis Rubio renunció a su candidatura.

"Aquí había una expresión de voluntad popular para elegir alcalde con nombre propio. Así de claro. La campaña la he asumido yo, he dado la cara porque Renzo me dijo: "Yo con este jurado no voy ni a la esquina (...) he asumido, porque no estaba en mis planes de asumir esto. Ya no estaban en mis planes. Mis planes estaban en dedicarme a mi vida privada", sostuvo.

Por otro lado, López Aliaga respaldó que Alonzo ocupe el cargo de alcaldesa de Lima para el periodo 2027-2030.

"Es una mujer preparadísima, maneja muchos temas de finanzas a nivel corporativo. La conozco perfectamente; no por las puras es la presidenta de Economía del municipio de Lima actualmente. No por las puras la llevo como regidora número dos en su momento", dijo.