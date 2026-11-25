La propuesta de cadena perpetua para policías y militares vinculados a organizaciones criminales o al tráfico de armas ha sido impulsada recientemente por el ministro del Interior, César Astudillo, ante el Congreso ha generado opiniones divididas: mientras algunos sectores respaldan la drástica sanción para quienes vulneren su juramento, otros cuestionan que no se incluya a altos mandos o autoridades políticas y civiles involucradas en casos de corrupción.

Francisco Álvarez, abogado penalista, sostiene que si ese proyecto se convierte en ley vía facultad legislativa o el Congreso, cuando sea retado ante el Tribunal Constitucional va a ser declarado inconstitucional.

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El especialista explicó que la normativa vigente ya contempla agravantes específicos para estos casos: la pertenencia de un funcionario público a una organización criminal constituye, de por sí, una circunstancia agravante estipulada en el Código Penal.

"Es puro populismo punitivo, lamentable", afirmó el abogado en Canal N sobre el fondo de la propuesta. Para el penalista, el verdadero problema no radica en una reforma legislativa orientada a elevar penas, sino en la ausencia de mecanismos eficaces para identificar y retirar rápidamente, bajo debido proceso, a los malos efectivos involucrados en actividades ilícitas.

Propuesta del Ejecutivo

En junio de 2026, el Pleno del anterior Congreso ya había aprobado en primera votación un dictamen para modificar el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal con penas de hasta cadena perpetua para efectivos vinculados al crimen organizado.

El último martes, el ministro del Interior, César Astudillo, sustentó ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno una propuesta del Ejecutivo en el mismo sentido.

El abogado Mario Amoretti manifiesta que, en la mayoría de los sistemas penales, la cadena perpetua se aplica según la gravedad del delito, como terrorismo, homicidio agravado, traición a la patria o crimen organizado, y no por el simple hecho de ser policía o militar.

Astudillo, como parte del plan de reforma de la Policía Nacional del Perú, propuso ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados la aprobación de una ley de cadena perpetua para los efectivos policiales y militares que integren organizaciones criminales.

Sostuvo que la medida busca sancionar con la máxima severidad a quienes, desde dentro de las instituciones encargadas de la seguridad, faciliten armas, municiones y explosivos a bandas y organizaciones criminales, o participen directamente en ellas.

"Lo que proponemos es la cadena perpetua para los efectivos militares y policiales que integren organizaciones criminales o que faciliten armas, municiones y explosivos a bandas y organizaciones criminales, obviamente, y que participen de ellas", afirmó Astudillo ante los diputados.

El ministro señaló que en los últimos tiempos se han identificado algunos efectivos involucrados en estas organizaciones, lo que, a su juicio, merece una sanción ejemplar y disuasiva. "Deben saber que este delito se castiga con cadena perpetua", advirtió.

Cuestionan viabilidad

Sin embargo, el abogado penalista Francisco Álvarez, cuestionó tanto la viabilidad constitucional de la iniciativa, como su capacidad real para frenar la infiltración delictiva dentro de la institución policial.

La medida, dijo en Canal N, tiene ribetes de fuego artificial y responde más a una lógica de impacto mediático que a una política criminal con sustento técnico.

Explicó que la normativa vigente ya contempla agravantes específicos para estos casos: la pertenencia de un funcionario público a una organización criminal constituye, de por sí, una circunstancia agravante estipulada en el Código Penal.

Modificar el artículo 46-A

En septiembre, la diputada Catherin Palomino Casavilca, integrante del grupo parlamentario Juntos por el Perú, había presentado un proyecto de ley que plantea modificar el artículo 46-A del Código Penal para endurecer la respuesta frente a determinados delitos cometidos por miembros de la Policía Nacional.

La propuesta establecía que, en determinados supuestos vinculados con el ejercicio, omisión o extralimitación de sus funciones, la pena aplicable sea la cadena perpetua.

La iniciativa buscaba que la cadena perpetua se aplique a los policías que, en ejercicio de su función, omitiendo sus deberes funcionales o extralimitándose en ellos, cometan determinados delitos considerados especialmente graves, entre ellos homicidio simple, asesinato, feminicidio, sicariato, lesiones graves, secuestro, extorsión y diversas modalidades agravadas de delitos contra la administración pública.

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La propuesta también incluía otros delitos como la colusión agravada, el peculado con agravantes, la malversación con agravantes y el cohecho transnacional. Asimismo, contemplaba la aplicación de la medida cuando se trate de delitos graves contra el patrimonio o contra la humanidad.

Actualmente, el artículo 46-A establece como agravante que el autor se aproveche de su condición de miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas o de su calidad de autoridad, funcionario o servidor público para cometer un delito. En estos casos, permite aumentar la pena hasta la mitad por encima del máximo legal fijado para el delito, con un límite de 35 años de prisión.

Nuevo perfil policial



Durante su exposición en el Congreso, el ministro Astudillo sostuvo de otro lado que la reforma también exige un cambio en el perfil del efectivo policial.

"El perfil del efectivo policial tiene que cambiar. Ahora necesitamos un policía con más conocimiento de tecnología, comprometido con los valores democráticos y que sepa identificarse con su población. Para ello, debemos potenciar nuestra malla curricular", señaló.

El ministro indicó que la propuesta de cadena perpetua forma parte de un paquete de reformas orientadas a recuperar la disciplina, la confianza ciudadana y la integridad institucional, y que queda a disposición de la Comisión para su evaluación y debate.

"Quienes tengan una posición distinta pueden plantearla y seguir debatiéndola; sin embargo, esta es la propuesta que estamos impulsando para nuestra Policía Nacional", concluyó.