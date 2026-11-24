Miss International 2026 EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver a Valentina Andreón en la GRAN FINAL del certamen de belleza en Japón La 64.ª edición del Miss International 2026 se celebrará el 25 de noviembre en el Tokyo Dome City Hall, con Valentina Andreón Dal Toso representando a Perú en este certamen de belleza.

La final del Miss International 2026 comenzará a las 3:30 a.m. (hora Perú) y se podrá ver en vivo a través de la web del concurso y el canal oficial de YouTube.

La final del Miss International 2026 comenzará a las 3:30 a.m. (hora Perú) y se podrá ver en vivo a través de la web del concurso y el canal oficial de YouTube. Fotos: Instagram.

¡En la recta final! Este miércoles 25 de noviembre se realizará la edición 64.ª del Miss International 2026, cuya final se llevará a cabo en el Tokyo Dome City Hall de Shibuya, Tokio, Japón. Alrededor de 70 mujeres de distintos países y territorios autónomos competirán para llegar lo más lejos en la competencia y así soñar con la corona de la colombiana Catalina Duque. Valentina Andreón Dal Toso representa a Perú en este certamen de belleza.

La trujillana Valentina Andreón Dal Toso, estudiante de Derecho y deportista, encarna la visión de la Organización Miss Perú de elegir a mujeres preparadas que sueñan con representar a nuestro país.

Video destacado ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Valentina Andreón feliz de representar a Perú en el Miss International 2026

¿A qué hora será la final del Miss International 2026?

Valentina Andreón, conocida por su disciplina en las canchas de básquet y su formación como estudiante de Derecho, volverá al escenario el miércoles 25 de noviembre para disputar la final de la 64.ª edición de Miss International en el Tokyo Dome City Hall. En el Perú, la cita será a las 3.30 a. m.

Cabe indicar que Valentina tiene como respaldo la experiencia que adquirió en los certámenes juveniles la acompañó hasta Tokio. En 2023 obtuvo el título de Miss Teen Universal Perú y, al año siguiente, alcanzó el puesto de segunda finalista en la competencia internacional. Hoy, como Miss Perú International 2026, lleva consigo el nombre de La Libertad y representa a todo un país.

¿Dónde ver la final del Miss International 2026?

La final del Miss International 2026 será transmitida por Internet y en la página web del concurso, con difusión simultánea a través del canal oficial de YouTube de Miss International a nivel mundial.

Valentina Andreón brilló en la preliminar del Miss International 2026

La Organización Miss Perú destaca la participación de Valentina Andreon Dal Toso, Miss Perú International 2026, en la competencia preliminar de Miss International, celebrada en Japón. A dos días de la gran final, la representante peruana tuvo uno de sus momentos más importantes al tomar el micrófono. Con la banda del Perú y ante un público internacional, Valentina tuvo la oportunidad de mostrar, a través de su respuesta, quién es la mujer que la lleva.

Para la Organización Miss Perú, ese momento expresa una convicción que guía la elección de sus representantes. Detrás de cada corona hay una mujer con una historia propia, una voz que merece ser escuchada y el sueño de representar a nuestro país. La organización elige a mujeres preparadas para asumir esa responsabilidad, capaces de expresar sus ideas y de compartir con el mundo lo que significa ser peruana desde su propia experiencia.

Esa es la mirada de Mujeres Detrás de la Corona, el espacio de la Organización Miss Perú que invita al público a conocer a sus representantes más allá del escenario. En la historia de Valentina también están las horas de estudio, los entrenamientos y los años de preparación que precedieron a ese instante en Japón. Allí se reconoce la fuerza detrás de la belleza.

¿Quiénes son las favoritas del Miss International 2026?



Miss Filipinas (Katrina Johnson)

Miss Venezuela (Valeria Di Martino)

Miss Colombia (Tutu Mosquera)

Miss República Dominicana (Verónica Musri)

Miss República Checa (Laura Glozarová).



