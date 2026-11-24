Black Friday: Sunat detalla los límites libres de impuestos y requisitos para compras por internet o ingreso con equipaje al Perú Las compras menores a US$ 200 están libres de tributos, pero si superan esa cantidad, se deberán abonar impuestos. A partir de US$ 2.000, se requiere agencia de aduana.

Los viajeros pueden ingresar bienes personales hasta US$ 500 sin impuestos. Se permiten hasta dos teléfonos, una tablet y una laptop. Es importante conservar comprobantes de pago. | Foto: difusión

Los viajeros pueden ingresar bienes personales hasta US$ 500 sin impuestos. Se permiten hasta dos teléfonos, una tablet y una laptop. Es importante conservar comprobantes de pago. | Foto: difusión

Ante las ofertas del Black Friday, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) recordó las condiciones que deben cumplir los peruanos que compren productos en el extranjero por internet o los transporten en su equipaje al regresar al país. La entidad advirtió que ciertos artículos tienen restricciones y necesitan autorizaciones previas para ingresar al territorio nacional.

Las compras internacionales enviadas por correo postal o courier están libres de tributos cuando su valor FOB no supera los US$ 200. Si el monto excede esa cantidad y llega hasta los US$ 2.000, corresponde pagar los impuestos respectivos. Para adquisiciones por encima de ese último límite, se requiere la intervención de una agencia de aduana.

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¿Qué productos necesitan autorización para ingresar al Perú?

La Sunat recomendó consultar el Asistente Aduanero virtual antes de realizar una compra en el exterior, a través de https://asistenteaduanero.sunat.gob.pe/. La plataforma permite identificar mercancías prohibidas o restringidas y conocer los permisos necesarios. Entre los artículos que requieren autorización figuran medicamentos, vitaminas y equipos médicos, cuyo ingreso debe contar con la aprobación de la Digemid.

En el caso de los teléfonos celulares, se debe verificar que el modelo tenga certificado de homologación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Asimismo, se permite ingresar hasta cuatro unidades de cosméticos o productos sanitarios para uso personal sin exigir el Registro Sanitario. Para alimentos y bebidas destinados a fines comerciales, corresponde consultar previamente con Digesa y Senasa.

¿Cuánto se puede traer en el equipaje sin pagar impuestos?

Los viajeros pueden ingresar bienes para uso personal, consumo u obsequios cuyo valor total no supere los US$ 500, siempre que no estén destinados a la comercialización. Además, cada pasajero puede traer libre de impuestos hasta dos teléfonos celulares, una tablet y una laptop, de acuerdo con las condiciones establecidas por Aduanas.

La entidad también aconsejó conservar los comprobantes de pago para acreditar el valor de los artículos adquiridos. Quienes viajen al extranjero pueden registrar los equipos electrónicos que llevan consigo en la oficina de Aduanas del tercer piso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez