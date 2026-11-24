Influencer peruana termina en el suelo tras ser agredida por gemelas dominicanas en ‘La Casa de Alofoke 3’ Espectadores cuestionaron la violencia del programa y se preocuparon por la influencer peruana, quien fue empujada cerca del filo de la escalera, por lo que pudo ser algo peligroso.

El estreno del reality mostró una agresión de Tatiana y Dominique contra Vanessa Valcárcel, quien fue empujada y golpeada tras un cruce de palabras

El estreno del reality mostró una agresión de Tatiana y Dominique contra Vanessa Valcárcel, quien fue empujada y golpeada tras un cruce de palabras Fotos: TikTok/Instagram.

La tercera temporada de 'La Casa de Alofoke', reality creado por el empresario y comunicador Santiago Matías, comenzó el lunes 23 de noviembre con nuevos participantes y momentos de tensión. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando las gemelas dominicanas Tatiana y Dominique, conocidas como Las Mellas, protagonizaron una agresión física contra la peruana Vanessa Valcárcel, luego de un intercambio de palabras.

En las imágenes que se viralizaron en redes sociales se ve cómo una de las gemelas aprovecha que Vanessa Valcárcel, quien llevaba un vestido ceñido y estaba distraída, para empujarla y le propinó varios golpes en el piso, además de arrastrarla del cabello. "¡Me tienes harta!", se le escucha decir a la dominicana.

Vanessa Valcárcel recibió una agresión en 'La Casa de Alofoke 3'

Vanessa Valcárcel Revilla, más conocida como Valú, protagonizó este incidente durante su primer día en 'La Casa de Alofoke 3', un reality de convivencia que reúne a figuras del entretenimiento y creadores de contenido de República Dominicana y otros países, como Puerto Rico, España y Cuba. Los participantes permanecerán durante 41 días frente a las cámaras.

La caída de la peruana también generó preocupación entre quienes presenciaron el enfrentamiento, pues terminó golpeándose cerca de la cabeza. "Esa chamaquita se cayó allí, que si se da un golpe en la nuca, ustedes van a tener problemas", advirtió una de sus compañeras. "¿Qué está pasando? Yo te dije que no te metas con esas mujeres", añadió Manuel Conet, quien también intervino durante el altercado.

El episodio generó diversas reacciones entre los usuarios de TikTok, quienes cuestionaron la violencia mostrada en el programa. "Esto es horrible, deberían denunciar a ese programa por lo violento que es", "De lo último este programa. Nada como 'La Mansión vip'", "Qué vulgaridades", "Pobre Valú, tan linda, sáquenla de ahí, por favor", "Esa caída estuvo cerca del filo de la escalera, pudo ser algo peligroso", "Pero ese programa es muy violento, parece que no hay reglas" y "¿Los dominicanos cómo llegaron a apoyar que esto sea un reality de entretenimiento digno? No se dan cuenta cómo influyen negativamente y los manipulan"; fueron algunos comentarios de los usuarios de TikTok.

¿Dónde ver 'La Casa de Alofoke 3'?

'La Casa de Alofoke 3' se transmite en vivo y de manera gratuita las 24 horas del día, a través del canal de YouTube Alofoke Radio Show. La temporada está prevista para concluir el 2 de enero de 2027, por lo que los participantes pasarán las celebraciones de Navidad y Año Nuevo dentro de las instalaciones.