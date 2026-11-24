"Si mi casa nunca ha sido alcanzada por un huaico, está fuera de peligro". Lo que un especialista en construcción quiere que sepas Con las lluvias intensas previstas para los próximos meses, el riesgo de huaicos y deslizamientos no depende de si tu vivienda ya fue afectada antes, sino de cómo se comporta el terreno cada temporada. Los especialistas de Construye Bien de Sodimac explican por qué.

El Senamhi advierte sobre lluvias superiores a lo normal en Lima y el norte del país, con alto riesgo de deslizamientos. La saturación y erosión del terreno son factores clave a considerar. Foto: Difusión

El Senamhi advierte sobre lluvias superiores a lo normal en Lima y el norte del país, con alto riesgo de deslizamientos. La saturación y erosión del terreno son factores clave a considerar. Foto: Difusión

¿Es cierto que si mi casa nunca ha sido alcanzada por un huaico está fuera de peligro? No. El riesgo de huaicos y deslizamientos puede cambFiar cada temporada de lluvias. Las quebradas que hoy están secas pueden activarse con lluvias intensas, y el terreno alrededor de una vivienda se modifica con el tiempo. Un punto que ayer era seguro, esta temporada puede estar en la ruta del agua y el lodo.

El Senamhi prevé lluvias por encima de lo normal en los próximos meses, con alto riesgo de aniegos, activación de quebradas y deslizamientos en Lima y el norte del país. Por eso, no confíe únicamente en el historial de la vivienda puede ser peligroso: el peligro depende de las condiciones del terreno y las quebradas en cada temporada, no de lo que pasó en años anteriores.

¿Por qué una vivienda puede verse afectada por un huaico?

David Durán, ingeniero aliado de Sodimac conocido en redes como @ingenieriaparati, señala los puntos a considerar para entender por qué el riesgo cambia cada temporada y no depende del historial de la casa:

Quebradas que se reactivan: un cauce seco durante años puede volver a activarse cuando las lluvias intensas saturan las partes altas, y el agua con lodo baja buscando su camino natural.

un cauce seco durante años puede volver a activarse cuando las lluvias intensas saturan las partes altas, y el agua con lodo baja buscando su camino natural. Saturación y erosión del terreno: el suelo alrededor de la vivienda se satura de agua, se erosiona o pierde estabilidad temporada tras temporada, lo que modifica las rutas por donde baja el material.

el suelo alrededor de la vivienda se satura de agua, se erosiona o pierde estabilidad temporada tras temporada, lo que modifica las rutas por donde baja el material. Cambios en el entorno: construcciones vecinas, acumulación de desmonte o modificaciones del terreno pueden desviar el flujo del agua y el lodo hacia zonas que antes no estaban expuestas.

¿Qué señales advierten que tu vivienda podría estar en riesgo?

Grietas nuevas en el suelo o los muros: pueden indicar que el terreno se está moviendo o asentando de forma despareja.

pueden indicar que el terreno se está moviendo o asentando de forma despareja. Inclinación de postes, árboles o cercos: señal de que el suelo de la ladera está cediendo.

señal de que el suelo de la ladera está cediendo. Pequeños desprendimientos de tierra o piedras: suelen anticipar deslizamientos mayores y no deben ignorarse.

¿Cómo proteger tu vivienda?

Identificar si hay quebradas, laderas o cauces cerca de la vivienda, aunque estén secos.

Consultar los mapas de riesgo del distrito y mantenerse atento a los avisos del Senamhi y las autoridades.

Reforzar los accesos por donde el agua y el lodo pueden ingresar: puertas a nivel de piso, cocheras y patios.

Tener lista una ruta de evacuación, un punto de encuentro familiar y una mochila de emergencia.

Revisar la vivienda después de cada lluvia fuerte para detectar grietas o daños a tiempo.

¿Qué materiales ayudan a estar preparado ante un huaico o deslizamiento?

Contar con los elementos adecuados marca la diferencia al momento de reaccionar. Los especialistas recomiendan:

Para hacerte visible durante la emergencia: un chaleco de seguridad naranja con cintas reflectivas, como el Chaleco de Seguridad Naranja con Strips Reflectivos Doble Liviano, clave cuando se corta la luz y hay que movilizarse entre lodo y oscuridad.

un chaleco de seguridad naranja con cintas reflectivas, como el Chaleco de Seguridad Naranja con Strips Reflectivos Doble Liviano, clave cuando se corta la luz y hay que movilizarse entre lodo y oscuridad. Para mantener la iluminación: una linterna y pilas de repuesto, como las Energizer AA, que aseguran luz cuando se interrumpe el suministro eléctrico.

una linterna y pilas de repuesto, como las Energizer AA, que aseguran luz cuando se interrumpe el suministro eléctrico. Para contener el ingreso de lodo: sacos de arena que bloqueen los accesos más bajos de la vivienda.

sacos de arena que bloqueen los accesos más bajos de la vivienda. Para evacuar el agua acumulada: una bomba para drenar el agua estancada una vez que el flujo se detiene, antes de que la humedad dañe la estructura.

La conclusión de los especialistas es clara: la mejor protección frente a un huaico no es la suerte de temporadas pasadas, sino la preparación de hoy. Estar listo antes de la emergencia permite proteger a la familia, reducir los daños en la vivienda y responder mejor durante la temporada de lluvias.

Este contenido llega gracias a Construye Bien de Sodimac, plataforma que acompaña a las familias con recomendaciones prácticas para identificar riesgos, prevenir daños y reforzar sus viviendas frente al Fenómeno El Niño, para que cada hogar esté mejor preparado antes de que lleguen las lluvias.

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