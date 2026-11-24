Mario Hart reacciona luego de que Korina Rivadeneira pasara la noche en departamento de Nacho Di Marco: "Le voy a llamar la atención" Mario Hart, expareja de Korina Rivadeneira, comentó sobre el ampay con Nacho Di Marco. Aseguró que la modelo tiene derecho a rehacer su vida y hasta se animó a darle algunos consejos.

Korina Rivadeneira fue captada pasando la noche con el actor argentino Nacho Di Marco, tras una escena de pasión en una obra teatral.

Korina Rivadeneira fue captada pasando la noche con el actor argentino Nacho Di Marco, tras una escena de pasión en una obra teatral. Foto: captura Youtube

Korina Rivadeneira fue captada pasando la noche en el departamento de Nacho Di Marco, actor argentino con quien protagonizó una escena de pasión en una obra teatral. Luego de la difusión de las imágenes por parte de 'Magaly TV, la firme', Mario Hart se pronunció sobre el ampay de la modelo venezolana y aseguró que no le afecta verla junto a otro hombre.

"¿Sucede algo en tu corazón o simplemente es como normal?", preguntó María Pía Copello en el podcast 'Sin más que decir'. Ante ello, el piloto de autos manifestó que Korina Rivadeneira tiene todo el derecho de rehacer su vida. "Normal, muy normal", respondió.

Mario Hart llama la atención a Korina Rivadeneira

Mario Hart, quien recientemente sorprendió con un sensible mensaje dedicado a Korina Rivadeneira, tomó con humor el ampay de la modelo venezolana e incluso aprovechó para compartir algunos consejos para evitar ser captado por las cámaras de los programas de espectáculos.

“Le voy a llamar la atención a Korina, le voy a llamar la atención, porque vengo dando consejos, vengo dando tips hace semanas. No se suben historias en tiempo real porque lo que sucede es que después ven tus historias y te van a buscar al lugar donde estás. Por el amor de Dios, sigan mis recomendaciones y no publiquen historias en tiempo real”, manifestó el piloto de autos.

Más allá de las recomendaciones que le hizo, Mario Hart dejó en claro que Korina Rivadeneira tiene libertad para salir y conocer a otras personas. Asimismo, recordó que ambos decidieron separarse hace más de diez meses.

“Independientemente si se quedó con la amiga o con el amigo, ella tiene todo el derecho de empezar a hacer sus cosas, hacer su vida, de salir, de divertirse, de pasarla bien, de conocer gente como ella misma dijo acá. Han pasado poco más de diez meses desde que nosotros tomamos la decisión de separarnos”, añadió.

Finalmente, Mario Hart aseguró que la exposición de este tipo de situaciones no afectará el vínculo que mantiene con su expareja ni la relación familiar que comparten por sus dos hijos.

“Este tipo de cosas de verdad no va a cambiar en absolutamente nada la relación que mantengo con ella, la relación evidentemente que tengo con mis hijos, el cariño que le tiene mi familia”, concluyó el piloto de autos.